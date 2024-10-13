Paris nasıl Avrupa'nın incisi oldu?
Tarihin en büyük sömürge imparatorluklarından birine sahip olan Fransa, özellikle 19. yüzyılda sömürgelerinden sağladığı haksız kazançlar ile kendi şehirlerini ve modernlik macerasını inşa etmişti. İşgal ettiği topraklardaki yer üstü ve yer altı kaynakları sömüren Fransa, Afrika kıtasının üçte birini üç yüz yıla yakın bir süre sömürmüştü. Milyonlarca insanı köleleştiren Fransızlar, sonsuz ham madde ve insan gücü ile Paris'i Avrupa'nın incisi yapmışlardı.
Giriş Tarihi: 13.10.2024
16:12
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
16:15
🔸 En basit ifadeyle "
başka bir ülkeyi işgal ederek imkanlarından faydalanmak" olarak tarif edebileceğimiz sömürgecilik Batılıların başlattığı ve dünyaya yaydıkları bir kavramdı.
🔸 Dünya üzerindeki ilk büyük
sömürgeciler İspanya ve Portekiz idi. Denizlerde kuvvetli olan bu imparatorluklar coğrafi keşiflerle beraber Amerika kıtasını keşfettiler ve ardından oradaki medeniyetleri yok etme noktasına getirdiler. İ nka, Maya ve Aztek Medeniyetleri bugün yok olmuş durumda.
SÖMÜRGECİLİK: TOPRAKLARA DEĞİL ZİHİNLERE PRANGA
İlk sömürge İmparatorlukları: İspanya ve Portekiz
🔸 Bir asır sonra
İspanya ve Portekiz teknolojik gelişmeler başta olmak üzere bazı etkenlere uyum sağlayamadıkları için sömürge yarışındaki yerlerini kaybetti.
🔸 Bu iki büyük imparatorluğun yerini
İngiltere ve Fransa aldı. 18., 19. ve 20. yüzyılda en büyük sömürge devletleri olan İngiltere ve Fransa tarihi şekillendirdikleri gibi aralarındaki rekabetle milyonlarca insanın ölmesine de sebep oldu.
🔸
Fransa resmi olarak 1524 yılında sömürge imparatorluğu hamlelerine başladı. Hakimiyet sahası olarak Amerika ve Afrika kıtalarını gözüne kestirdi.
🔸 Özellikle
Afrika'nın kuzeyi ve kuzey batısında 20'den fazla ülkede hakimiyet kurdu. Bu hakimiyet ve sömürü 300 yıl kadar sürdü. Bu süre zarfında Fransa Afrika'nın üçte birini elinde tuttu. Bu da küçük bir şehir olan Paris'in her geçen gün sömürgelerden gelen zenginliklerle beraber büyümesine sebep oldu.
FRANSIZ İŞGALİNE KARŞI SAVAŞAN BİR MÜCAHİT: EMİR ABDÜLKADİR CEZAİRİ
🔸
Afrika'nın batısında bulunan Senegal, Filişi Sahili ve Benin gibi ülkeler adeta açık hava köle pazarı haline getirildi. Siyahi Afrika yerlileri zorla buralardan gemilere bindirildi.
🔸 İşçi olarak
Avrupa ve Amerika kıtalarına taşınan siyahilerinin ciddi kesimi yol sürecindeki bakımsızlık sebebiyle vefat etmişti. Fransa Afrika'daki eylemleriyle iki milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Buradan gelen siyahi köleler modern Fransa'nın ve özellikle de Paris'in inşasında önemli rol oynadı.
🔸 Günümüzde
aşıklar şehri, medeniyetler beşiği olarak anılan Paris esasında yüz binlerce Afrikalının canları, Afrika'nın yer üstü, yer altı kaynakları ile inşa edildi.
🔸
Afrika'dan gelen yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla inşa edilen m odern Fransa, hem sömürünün devamına hem de sömürülenlerin miraslarını aramasına sahne olacaktı.
BATI'NIN KARANLIK SURETİ