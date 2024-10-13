Paris nasıl Avrupa'nın incisi oldu?

🔸 En basit ifadeyle "başka bir ülkeyi işgal ederek imkanlarından faydalanmak" olarak tarif edebileceğimiz sömürgecilik Batılıların başlattığı ve dünyaya yaydıkları bir kavramdı.

🔸 Dünya üzerindeki ilk büyük sömürgeciler İspanya ve Portekiz idi. Denizlerde kuvvetli olan bu imparatorluklar coğrafi keşiflerle beraber Amerika kıtasını keşfettiler ve ardından oradaki medeniyetleri yok etme noktasına getirdiler. İnka, Maya ve Aztek Medeniyetleri bugün yok olmuş durumda.

SÖMÜRGECİLİK: TOPRAKLARA DEĞİL ZİHİNLERE PRANGA