Fransız işgaline karşı savaşan bir mücahit: Emir Abdülkadir Cezairi

Dayı Hüseyin Paşa, Fransız konsolosunun ters cevap vermesi üzerine yüzüne elindeki yelpaze ile vurunca Fransa istediği bahaneyi bulmuş ve Cezayir'i işgal için harekete geçmişti. Kurt bir kere kuzuyu yemeyi kafaya koymuştu ve öyle de oldu.

Bu olayı bahane eden Fransa, önceden planladığı harekâtı başlatarak 16 Haziran 1827'de Cezayir'e savaş ilân etti ve büyük bir donanma ile Cezayir sahillerini abluka altına aldı.