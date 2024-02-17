Şehrin merkezinde yer altı mezarlığı: Catacombes de Paris
Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris, aslında bir mezarlık üzerine kurulu... 18. yüzyılda, şehirde baş gösteren veba salgınına ve imar sorununa çözüm olarak Fransa Kralı Charles, kent içindeki cesetlerin eski bir taş ocağına taşınmasına karar verir. Bu olay sonrası tüm dünya Paris'i "ölüler şehri" olarak anacaktır.
Giriş Tarihi: 17.02.2024
15:32
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
16:04
DÜNYA TARİHİNDE 18. YÜZYIL
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18. yüzyılda gerçekleşen Fransız ve Sanayi Devrimleri dünya tarihi için oldukça önemli bir konumu teşkil eder. Büyümeye devam eden ülkeler, kurdukları şehirlere sığmamaya başlar.
◾ Bulunduğu yere sığmayan kentlerden biri de romanlara, kitaplara konu olan
"romantizmin şehri Paris"tir. Sürekli büyüyen kentin mezar yerleri de hızla tükenmeye başlamıştır.
Fransız Devrimi
Fransız Devrimi ismiyle tanınan Fransız İhtilâli, Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır.
Sanayi Devrimi
Endüstri Devrimi adıyla da bilinen I. Sanayi Devrimi, ekonomiden öte, daha da fazla verimli üretim aşamalarının bulunduğu, aslında bir geçiş dönemidir.
BULAŞICI HASTALIKLAR VE İMAR SORUNU
◾ Artan nüfus ile birlikte şehir dışlarında olan
mezarlıklar, şehir içlerinde kalmaya başlamış bu da açıkça bir imar sorununu neden olmuştur.
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Hem bulaşıcı hastalıklara hem de yerleşim problemine çözüm olarak Fransa Kralı X. Charles, kent içindeki cesetlerin eski bir taş ocağına taşınmasına karar verir.
Fransa Kralı X. Charles
X. Charles, tam adıyla Artois Kontu Charles-Philippe 1824-1830 yılları arasında Fransa kralı olmuş isimdir XV. Louis'nin torunu, XVI. Louis ve XVIII. Louis'nin kardeşidir.
Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu
MASUMLAR MEZARLIĞI ORAYA TAŞINDI
◾ Bölgenin en büyük mezarlığı olan
Masumlar Mezarlığı gibi alanlar öylesine dolmuştur ki yakınlarında yaşayanlar, mezarlığın hijyenden uzak koşullarından ötürü "veba" gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanmaya başlamıştır.
◾ Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse
düzgün gömülemeyen cesetlerin çevreye hastalık saçtığı ve bunun önünün alınması gerektiğine inanılmıştır.
Masumlar Mezarlığı
Zamanında Paris'in göbeğinde, şehrin en büyük mezarlığı olan Masumlar Mezarlığı'nda, tek başına 2 milyon ceset bulunmaktaydı.
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Catacombes de Paris
MADEN OCAĞINDA 8 YIL SÜREN TADİLAT
◾ Ancak
şehir dışında bulunan maden ocağı, tam manasıyla kullanılamaz bir haldedir. Eğer mezarları, bu maden ocağına taşıyacaklarsa buranın ciddi bir tadilattan geçmesi de gerekmektedir.
◾ Karar alındıktan sonra
maden ocağında sekiz yıl süren bir tadilat süreci başlar. Süreç tamamlandığında sıra mezarların taşınma işlemine gelir. On beş ayın sonunda şehirdeki bütün mezarlar "Paris Yer Altı Mezarlığı'nda" toplanmış olur.
Top bataryalarının şekillendirdiği kent: Paris
ALTI MİLYON İNSANIN CESEDİ TAŞINDI
◾ Tam
altı milyon insanın ceseti karışık bir şekilde Paris Yer Altı Mezarlığı'nda toplanmış ve bu çalışma da binlerce maden işçisi yer almıştır.
◾ 18. yüzyılda,
İtalya'daki yer altı mezarlıkları oldukça ünlüdür ve bu yerler fazlasıyla turist çekmektedir. Tam o sıralar Fransa tahtına geçen Napolyon ise ülkesinde daha fazla turist ağırlamak ister.
Napolyon kimdir?
I. Napolyon olarak da anılan Napolyon Bonapart, Fransız asker, politikacı ve 1804-1814 arası Fransa İmparatoru olmuş kişidir. Napolyon, döneminde meydana gelen şavaşlarda Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa'yı da etkilemiştir.
İtalya nerede?
İtalya Güney Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda kuzeyinde, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile sınır komşusudur.