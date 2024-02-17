Şehrin merkezinde yer altı mezarlığı: Catacombes de Paris

BULAŞICI HASTALIKLAR VE İMAR SORUNU

◾ Artan nüfus ile birlikte şehir dışlarında olan mezarlıklar, şehir içlerinde kalmaya başlamış bu da açıkça bir imar sorununu neden olmuştur.

◾ Hem bulaşıcı hastalıklara hem de yerleşim problemine çözüm olarak Fransa Kralı X. Charles, kent içindeki cesetlerin eski bir taş ocağına taşınmasına karar verir.

Fransa Kralı X. Charles

X. Charles, tam adıyla Artois Kontu Charles-Philippe 1824-1830 yılları arasında Fransa kralı olmuş isimdir XV. Louis'nin torunu, XVI. Louis ve XVIII. Louis'nin kardeşidir.