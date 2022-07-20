Top bataryalarının şekillendirdiği kent: Paris

▶ Demografinin değişimi, sanayinin gelişimi, coğrafyanın şekillenişi, tarihin seyri gibi pek çok farklı etmen de şehirlerin planlamasında etkili olan diğer unsurlardı.

▶ Tarihten gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şehir planlamasında yöneticiler ve liderler de, mimarlar, entelektüeller kadar söz sahibiydi. Bu anlayışın en ikonik ve çarpıcı örneği ise Paris'te gün yüzüne çıktı.