Katip Çelebi kimdir? Katip Çelebi’nin bilinen tüm eserleri... 📚
Katip Çelebi kimdir? Katip Çelebi’nin bilinen tüm eserleri... 📚
Hayatı boyunca yeni fikirler üretmenin yanında tarih, coğrafya ve bibliyografya alanlarında önemli eserler veren Osmanlı alimi Katip Çelebi, çağını anlamaya çalışan bir fikir adamımızdı. Kendi tabiriyle bilgisizliği yenmek için savaştı. Kırk sekiz yıl süren ömrüne, Türkçe ve Arapça olmak üzere 23 eser sığdırdı. Bunlardan ikisi ne yazık ki kayboldu. Katip Çelebi'nin bilinen tüm eserlerini derledik.
Giriş Tarihi: 03.11.2019
15:45
Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
12:06
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Katip Çelebi kimdir?
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Katip Çelebi'nin asıl adı nedir?
3
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Gençlik yıllarını savaşlara katılarak sürdürdü
4
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48 yaşında iken İstanbul'da vefat etti
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Katip Çelebi'nin asıl savaşı "bilgisizliği yenmekti"