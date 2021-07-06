Osmanlı'nın kültürel kimliğini yansıtan ihtişamlı saray törenleri
Osmanlı'daki saray törenleri devletin kültürünü, kimliğini ve zarafetini yansıtırdı. Merasimler belirli usul ve kaidelere göre yapılır, oldukça teferruatlı protokol kuralları uygulanırdı. Bu törenler, devletin büyüklüğü ve ihtişamını gösterirdi. Öyle ki pek çok Avrupalı seyyah eserlerinde, Osmanlı'nın merasimlerinden hayranlıkla bahsederdi. Gelin, Osmanlı'nın kültürel kimliğini yansıtan ihtişamlı saray törenlerine daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 06.07.2021
17:43
Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
18:04
📌Osmanlı'da yabancı bir elçinin, ülke topraklarını ziyaret etmesi ancak
gerçekleşirdi. Sultan, elçinin gelişi hakkında ilgili devletin hükümdarına ferman gönderir, maiyetinde bulunacakların tam sayısı, Osmanlı topraklarına ayak bastıkları andan itibaren ve İstanbul'daki ikametleri müddetince padişah iradesiyle birer birer belirtilirdi. faydalanabilecekleri haklar
📌 Osmanlı'da yabancı devletlerin gönderdiği elçilerin kabul edilmesi için
bir divan kurulurdu.
📌Elçiler, padişahların huzuruna çıkarken oldukça teferruatlı
ve belirlenen kaidelere uymak zorundaydılar. protokol kuralları uygulanırdı
📌Payitahta gelen elçilere, teamüllere aykırı davranmadıkları sürece, saygı gösterilirdi. Fakat kaidelere uymayan elçiler, huzura kabul edilmemiş hatta bazıları saraydan kovulmuşlardı.
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: Yüksek mevkideki bir kimsenin emri altında veya berâberinde bulunanların bütünü Fikriyat sözlük Maiyet : Uyulması önceden kabul edilen esaslardan her biri, kural Kaide
DEVLETİN İHTİŞAMINI GÖSTEREN DİVAN
📌 Elçiler, kendi hükümdarlarının nâmelerini sunmak için arz günlerinde Divan-ı Hümayun'a davet edilirdi. Genellikle de ulufe dağıtılırken yani
. Böylelikle askerlere maaşları verilirken elçi kabulü yapılırdı gözler önüne serilirdi. Osmanlı'nın ihtişamı ve devletin büyüklüğü
📌 Ulufe dağıtıp elçi kabul eden bu divanlara
ya da "büyük divân" denilirdi. "galebe divânı"
📚 Mektup Fikriyat sözlük Nâme:
DEVLET MİSAFİRİ OLARAK KABUL EDİLİRLERDİ
📌Elçilerin,
üzerinde kılıç bulunamazdı.1699 yılında Fransa elçisi protokole aykırı olarak Sultan II. Mustafa'nın huzuruna kılıcıyla girmek isteyince padişah, onu kabul etmedi. padişahın huzuruna girerken kendisine giydirilen kaftanı da geri alındı. Getirdiği hediyeler iade edilip
📌 Osmanlı'ya gelen daimi elçiler, görevlerine başlayana kadar
yaptıkları masraflar da devlet tarafından karşılanırdı. Elçi daha şehre girmeden karşılanır ve kendisi ile maiyetine yemek verilirdi. misafir olarak kabul edilir,
Hanedana ev sahipliği yapan Osmanlı sarayları
📌 Gelen elçinin yol güzergahındaki
gönderilirdi. Geçtikleri şehirlerin idarecileri tarafından karşılanır ve sancak beyi, kadı, nâib gibi devlet görevlilerine hükümler giderilirdi. Ayrıca elçiyi karşılamak üzere konaklama ihtiyaçları görevli tayin edilirdi. rütbesine uygun
📌Huzura kabul edilip
bu misafirlik biterdi. padişaha itimat mektubunu takdim ettikten sonra
📌 Elçilerin yolculuğu bitip payitahta geldiklerinde
, birkaç gün sonra ise kendilerine bir ev tahsis edilir Burada sadrazama nâme takdim edilirdi. Görüşmenin akabinde sadrazamın huzuruna çıkarlardı. hilat giydirilirdi. elçiye ikramda bulunulur,
📌 Elçiye gösterilen muamele din, rütbesine göre değişir,
Örneğin her zaman aynı olmazdı. sadrazam dâhil bütün devlet ileri gelenleri ayağa kalkardı. Elçi Hristiyan ise ayağa kalkılmazdı. Müslüman elçi huzura kabul edildiğinde
🔎 Biliyor muydunuz?
◾ Savaş dönemlerinde, elçi hapsedilirdi. Bu uygulamaya 1806 yılındaki Rus savaşı sırasında son verildi.
ELÇİLERİN UYMASI GEREKEN PROTOKOL KURALLARI
📌 Elçi padişahın huzuruna çıkarken
ziyaret yerlerine halılar serilir ve bu alanlar merasim düzenlenir, mücevherlerle süslenirdi.
📌Çavuşlar katibi vasıtasıyla huzura çıkmak için saraya getirilen elçi, ilk önce Ortakapı'ya uğrardı. Burada
ikinci avludan Divan-ı Hümayun'a getirilir, kendisine ayrılan yere oturtulurdu. Fetih suresinin okunmasının ardından Batılı elçiler iskemleye, Müslüman elçiler ise mindere otururdu.
Kılıçlara nakşedilen sure: Fetih
📌 Bir süre sonra sadrazam odaya girerdi. Oturduğunda sağında reisülküttap, çavuşbaşı ağa, tezkereci, mektubî ve teşrifâtî, solunda kethüda bey, muhzır ağa ile bostancılar odabaşısı, arkada enderun ağaları dururdu.
📌 Sadrazam, yerine oturduktan sonra
reisülküttab mektubu alır, sadrazamın yanındaki yastığın üzerine koyardı. mektup vermek için elçi ayağa kalkar,
📌 Elçinin hali hatırı sorulduktan sonra divan, gündelik işleyişine devam ederdi. Toplantı bittikten sonra yemek yenilir, elçiye hilat giydirilirdi.
📌Ardından padişahın huzuruna girmek için hazırlanırken
onu odada biraz ilerletir sonra da ellerini elçinin boynuna götürürdü. Başını döşeme tahtalarına adeta temas ettirecek kadar yere eğildikten sonra kaldırır ve geriye odanın sonuna kadar çekilirlerdi. iki kapıcıbaşı elçinin koltuğuna girilerek