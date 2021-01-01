Kılıçlara nakşedilen sure: Fetih

🗡️ Kılıç, Müslümanlar için özellikle de Osmanlı ve Selçuklu devletlerinde oldukça ehemmiyetliydi. Ona ayrı bir saygı gösterilmesinde "Cennet, kılıçların gölgesindedir" hadisinin etkili olduğu söylenilir.

🗡️ Dua, kılıca istikamet kazandırır. Bundan dolayı da her anı gaza halinde olan Müslümanlar, zırh ve silahlarının üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazdırırdı. Özellikle de, Peygamber Efendimizin üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli olduğunu söylediği Fetih suresi ile kılıçlar süslenirdi. Zamanla bu durum bir gelenek haline geldi.

Ayetlerin yazılmasından maksat, kılıcın daha keskin olması, düşmandan gelecek saldırılara karşı korunmak ve fetih kapıları açılmasıdır.

Kılıçla hutbe geleneği