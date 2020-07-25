Peygamberimiz nasıl hutbe okurdu? Kılıçla hutbe geleneği nasıl başladı?
Peygamberimiz nasıl hutbe okurdu? Kılıçla hutbe geleneği nasıl başladı?
İslam kaideleri çerçevesinde, İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Camisi'nde 481 yıl hiç kesintiye uğramadan kılıçla hutbe okundu. Hutbe, Müslümanların yüreklerini İslam inancıyla doldurmak, onları eğitmek, iyilik ve güzelliğe yöneltip kötülüklerden vazgeçirmek için çok önemli bir vasıtadır. Hutbenin kuralları, Peygamber Efendimizin (sav) uygulamaları çerçevesinde oluştu. Peki, Peygamberimiz nasıl hutbe okurdu? Kılıçla hutbe geleneği nasıl başladı?
Giriş Tarihi: 25.07.2020
08:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
09:14
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