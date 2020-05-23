Peygamber Efendimizin İslam tarihindeki ilk Cuma hutbesi

Hutbe, Allah'a hamd etmeyi ve O'nu layık olduğu şekilde övmeyi, Müslümanlara vaaz ve nasihat vermeyi ifade eder. Müslümanların yüreklerini İslam inancıyla doldurmak, onları eğitmek, iyilik ve güzelliğe yöneltip kötülüklerden vazgeçirmek için çok önemli bir vasıtadır. Hz. Peygamber'in ilk defa cuma namazı kıldırması ve hutbeyi okuması hicret esnasında oldu. Peki, Peygamberimiz bu hutbede Müslümanlara nasıl hitap etti?