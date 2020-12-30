Türkiye'nin süper kahramanı: Akıncı 1. bölüm fragmanı

Akıncı, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle ATV ekranlarından izleyici ile buluşacak. Akıncı dizisi, şehri ve insanları canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini konu alıyor. Kökleri Osmanlı'ya uzanan gencin hayat mücadelesini ele alan Akıncı, "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkıyor. Türkiye'nin "süper kahramanı" olarak tarihe geçecek olan Akıncı, "Türkiye'nin ilk kahraman markası" olma amacını taşıyor. Akıncı 1. Bölüm fragmanını sizlerle buluşturuyoruz.

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