Peygamberimizin İslam'a davet mektupları

📌 İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar Mekke'li müşrikler tarafından zulme uğradığı için Hz. Muhammed (sav) sahabelere Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti. Necaşi için adil bir hükümdar dedi. Bunun üzerine, Cafer bin Ebu Talip ile birlikte bir grup Müslüman, Habeşistan'a hicret etti. Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanlara iyi davrandı. Onları istemeye gelen Amr bin Âs ve diğer Mekke elçilerini geri çevirdi. Müslümanlar için kolaylaştırıcı bir kraldı. Nebi (sav) ona da Müslüman olması için bir mektup yolladı.

Hz. Muhammed (sav) Amr İbn-i Ümeyye'yi, Hz. Ali'nin kardeşi, Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşları ile ilgili hususları görüşmek ve Necaşi'yi İslama davet etmek için Habeşistan'a gönderdi. Aşağıdaki mektubu Amr'a verdi:

📩 Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla!

Allah'ın elçisi Muhammed'ten Habeş Kralı Necaşi Esham'a... Selam sana!

İsa'nın Allah'ın bakire, temiz, iyi ve iffetli olan Meryem'e ilkah ettiği kelime, ruhullah olduğuna şehadet ederim. Meryem'i İsa'ya hamile etti ve İsa'yı ruhundan yarattı. Adem'i eliyle ve nefesiyle yarattığı gibi, İsa'ya da nefes etti.

Ben seni eşi ve benzeri olmayan Allah'a itaate devam etmeye, bana tabi olmaya, bana ve getirdiğim Kur'an'a inanmaya davet ediyorum. Ben Allah'ın elçisiyim! Sana amcamın oğlu Cafer'le Müslümanlardan bir grup göndermiştim. Onlar sana gelince kendilerini güzelce ağırla, misafir et ve kibirlenmekten vazgeç!..

Ben, seni ve milletini Aziz ve Celil olan Allah'a inanmaya davet ediyorum. Sana daha önce de bunu bildirmiş ve nasihat etmiştim, nasihatimi dinle!

Selam doğru yola girenlere!

İslam ile şereflenen ilk kral: Necaşi Asheme