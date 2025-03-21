İnanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 16:27 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 16:27
İnanç, insan tabiatının bir parçasıdır. Maneviyat ise insana insan olduğunu hatırlatan bir uyarıcıdır. Bu ikisi olmadan dünyada bir yaşam söz konusu dahi olamaz. Din kapsamı dışında da düşünülürse insan hayatta "inanmadan" yaşayamaz. Maneviyatı da olmadan psikolojik olarak dayanıklı kalamaz. İşte, sizler için Sezai Karakoç, Nuri Pakdil gibi Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden "inanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümlelerini bir araya getirdik.
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Ölüm kokusu ve korkusu çağımızı sarmıştır. Yerin altında yer kalmayınca ölüler dirilecektir.
Sezai Karakoç - İslam
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Camii bir ruhtu, bir bilinçti. O canlı olduğu sürece toplumda canlıydı.
Sezai Karakoç - İnsanlığın Dirilişi