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İnanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 16:27 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 16:27

İnanç, insan tabiatının bir parçasıdır. Maneviyat ise insana insan olduğunu hatırlatan bir uyarıcıdır. Bu ikisi olmadan dünyada bir yaşam söz konusu dahi olamaz. Din kapsamı dışında da düşünülürse insan hayatta "inanmadan" yaşayamaz. Maneviyatı da olmadan psikolojik olarak dayanıklı kalamaz. İşte, sizler için Sezai Karakoç, Nuri Pakdil gibi Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden "inanç ve maneviyat ile ilgili unutulmaz cümlelerini bir araya getirdik.

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Ölüm kokusu ve korkusu çağımızı sarmıştır. Yerin altında yer kalmayınca ölüler dirilecektir.

Sezai Karakoç - İslam

Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler

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Oruç, nasıl eşyayı yenilerse, insanın vücudunu, duygularını, beynini ve kalbini de yeniler.

Sezai Karakoç - Samanyolunda Ziyafet

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Allah'ın hâkimiyeti mührünü basacaktır varoluşun alnının ortasına.

Sezai Karakoç - Yitik Cennet

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Camii bir ruhtu, bir bilinçti. O canlı olduğu sürece toplumda canlıydı.

Sezai Karakoç - İnsanlığın Dirilişi

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden "Hep Aynı Boşluk"

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Namaz, zamanın kalp atışıdır.

Nuri Pakdil - Mektuplar I

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