Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler

Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:35 Güncelleme Tarihi: Şubat 14, 2025 10:35

Tarih sayfalarında çok önemli bir yere sahip olan Türkistan, çok geniş bir coğrafyadır. Türkler; doğudan batıya, kuzeyden güneye pek çok yerde yurt kurmuş, bu ise Türklerin başta kültürlerine ve ardından edebiyat dünyasına yansımıştır. Bu coğrafyadan Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov, Dinis Bükelov, Ahmetcan Aşiri gibi birbirinden kıymetli ve güçlü yazarlar çıkmıştır. İşte, sizler için Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleleri derledik.

1/20

🔹

Biz gelecek nesillere kendimizden yetenekli çiftçiler, ıslah edilmiş iyi tarlalar bırakmalıyız. Bu en önemli görev. Bildiğimiz bütün canlılar ölmek için değil, yaşamak için yaşıyor. Hatırınızda mı, halk şairi Mustay Kerim'in bir şiiri "Ben yaşamak için ölüyorum." diye bitiyor. Hatta yaşamak için ölmek de mümkün, eğer senden sonra güzel bir hayat kalacaksa.

Dinis Bükelov – Yabancı

Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar

2/20

🔹

Halk? Halk nedir, sürü. Nereye sürersen oraya gider o.

– Demek sürü? Halk sürü oluyor yani? Çok yanılıyorsunuz! Bütün güç, eğer bilmek isterseniz, işte bu halktadır! Kendi ensenize bakmayın. Halka düşmanlık yapılamaz, zamanı da değil.

Dinis Bükelov – Yabancı

3/20

🔹

Devlet, yurt, toprak, su kutsaldır. İşte bu büyük mutluluk değil mi?

Ahmetcan Aşiri – İdikut

4/20

🔹

Uygurlar insanlık tarihinde nice bozgunlara uğrayan, çok felaketlerden kurtularak olgunlaşan ve yine devletler kurarak kendi varlığını devam ettiren çok gelişmiş bir halktır.

Ahmetcan Aşiri – İdikut

5/20

🔹

Sen çiçek açıncaya kadar çok şeylerinden vazgeçer, feda edersin... Ama bir gün bakarsın ki çiçekler açar. Sen bir çiçek açsın diye beklerken, her yer çiçek olur...

Fırat Sunel – Salkım Söğütlerin Gölgesinde

Cengiz Dağcı'dan unutulmaz cümleler

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Türk mezarı ile ünlü Caber Kalesi

Türk mezarı ile ünlü Caber Kalesi

Paris nasıl Avrupa’nın incisi oldu?

Paris nasıl Avrupa'nın incisi oldu?

İbn Hazm El-Endelüsi’den tavsiye niteliğinde cümleler

İbn Hazm El-Endelüsi'den tavsiye niteliğinde cümleler

Osmanlı’da mübarek günler nasıl ihya edilirdi?

Osmanlı'da mübarek günler nasıl ihya edilirdi?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

TÜBİTAK depremle mücadelede aktif destek sağlamaya devam ediyor

Erzurum’da deprem bölgesine destek için hayır çarşısı açıldı

Erzurum'da deprem bölgesine destek için "hayır çarşısı" açıldı