Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler
Yayınlanma Tarihi: Şubat 14, 2025 10:35 Güncelleme Tarihi: Şubat 14, 2025 10:35
Tarih sayfalarında çok önemli bir yere sahip olan Türkistan, çok geniş bir coğrafyadır. Türkler; doğudan batıya, kuzeyden güneye pek çok yerde yurt kurmuş, bu ise Türklerin başta kültürlerine ve ardından edebiyat dünyasına yansımıştır. Bu coğrafyadan Cengiz Dağcı, Cengiz Aytmatov, Dinis Bükelov, Ahmetcan Aşiri gibi birbirinden kıymetli ve güçlü yazarlar çıkmıştır. İşte, sizler için Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleleri derledik.
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Biz gelecek nesillere kendimizden yetenekli çiftçiler, ıslah edilmiş iyi tarlalar bırakmalıyız. Bu en önemli görev. Bildiğimiz bütün canlılar ölmek için değil, yaşamak için yaşıyor. Hatırınızda mı, halk şairi Mustay Kerim'in bir şiiri "Ben yaşamak için ölüyorum." diye bitiyor. Hatta yaşamak için ölmek de mümkün, eğer senden sonra güzel bir hayat kalacaksa.
Dinis Bükelov – Yabancı
Cengiz Dağcı'dan "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" eserinden alıntılar
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Sen çiçek açıncaya kadar çok şeylerinden vazgeçer, feda edersin... Ama bir gün bakarsın ki çiçekler açar. Sen bir çiçek açsın diye beklerken, her yer çiçek olur...
Fırat Sunel – Salkım Söğütlerin Gölgesinde