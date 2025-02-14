Türkistan bozkırını anlatan eserlerden unutulmaz cümleler

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Biz gelecek nesillere kendimizden yetenekli çiftçiler, ıslah edilmiş iyi tarlalar bırakmalıyız. Bu en önemli görev. Bildiğimiz bütün canlılar ölmek için değil, yaşamak için yaşıyor. Hatırınızda mı, halk şairi Mustay Kerim'in bir şiiri "Ben yaşamak için ölüyorum." diye bitiyor. Hatta yaşamak için ölmek de mümkün, eğer senden sonra güzel bir hayat kalacaksa.

Dinis Bükelov – Yabancı