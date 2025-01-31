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Cengiz Dağcı'dan unutulmaz cümleler

Yayınlanma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:55 Güncelleme Tarihi: Ocak 31, 2025 11:01

Kırım ile bütünleşmiş bir yazar Cengiz Dağcı. Onun üslubu, dili ve işlediği konular bize aynı zamanda dünya görüşünü tanıtmakta. Herkes ve her şeyden önce halkın anlamasını istediği tarzda romanları kaleme almış. Yurdunu Kaybeden Adam, Korkunç Yıllar, Onlar da İnsandı, Benim Gibi Biri, Üşüyen Sokak, O Topraklar Bizimdi ve daha nicesiyle okurlarına hep Kırım halkından biri olduğunu bizlere hissettirmiştir. Sizler için yazarın birbirinden kıymetli eserlerinden altı çizili cümleleri bir araya getirdik

1/20

🔹

Gelemedim. Elimde değildi. Oysa kaç kez gelmek istedim.

Badem Dalına Asılı Bebekler

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın "Biz Beraber Geçtik Bu Yolu" kitabından alıntılar

2/20

🔹

Uyuyamıyorum. Niçin uyuyamıyorum. Uyursam, sabah kalktığımda, insanları ve dünyayı, bıraktığım gibi mi bulacağım?

Korkunç Yıllar

CENGİZ DAĞCI

3/20

🔹

Gitmeliyim. Bilmiyorum niçin, ama gitmeliyim; gitmek zorundayım.

Badem Dalına Asılı Bebekler

CENGİZ DAĞCI

4/20

🔹

Kendi memleketinizde insan gibi yaşayamıyorsunuz...

Onlar da İnsandı

CENGİZ DAĞCI

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Dönüş"

5/20

🔹

Beni kuşatan bu dünyaya girmek, onu yakından görüp tanımak... Ama nasıl?

Badem Dalına Asılı Bebekler

CENGİZ DAĞCI

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