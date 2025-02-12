Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden "Hep Aynı Boşluk"
Yayınlanma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:17 Güncelleme Tarihi: Şubat 12, 2025 10:34
Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, "Zaman Şairi" olarak nam salmıştır. Yazarın pek çok bilinen eseri vardır; Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler bunlardan bazıları. Fakat "Hep Aynı Boşluk" adlı kitabı pek bilinmez. Bunun nedeni, yazarın gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazıların derlenmesiyle oluşturulmuş olması. Sizler için "Hep Aynı Boşluk" isimli eserden Tanpınar'ın unutulmaz cümlelerini derledik.
1/20
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Bir şiir nüktesi gizli simanda.
AHMET HAMDİ TANPINAR
5/20
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Sevginin ufku daima açıktır, daima ileriye bakar.
AHMET HAMDİ TANPINAR