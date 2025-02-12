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Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden "Hep Aynı Boşluk"

Yayınlanma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:17 Güncelleme Tarihi: Şubat 12, 2025 10:34

Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, "Zaman Şairi" olarak nam salmıştır. Yazarın pek çok bilinen eseri vardır; Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler bunlardan bazıları. Fakat "Hep Aynı Boşluk" adlı kitabı pek bilinmez. Bunun nedeni, yazarın gazete ve dergilerde kaleme aldığı yazıların derlenmesiyle oluşturulmuş olması. Sizler için "Hep Aynı Boşluk" isimli eserden Tanpınar'ın unutulmaz cümlelerini derledik.

1/20

Bir şiir nüktesi gizli simanda.

AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ruha dokunan cümleleri

2/20

Hayat istediğim gibi değildi. O kadar çok hülya kurmuştum ki, her gün yeni bir sukut-ı hayal oluyordu.

AHMET HAMDİ TANPINAR

3/20

Çalmak, servet yığmak onlara yetmezdi. Fakirin alkışı, duası ve gözyaşı da lazımdı.

AHMET HAMDİ TANPINAR

4/20

En iyi niyetten en kötü neticeler çıkar. Mesut etmek isteriz, fakat bedbaht oluruz. Bu insanın umumi ve ebedî kaderidir.

AHMET HAMDİ TANPINAR

5/20

Sevginin ufku daima açıktır, daima ileriye bakar.

AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın en sevilen 10 şiiri

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