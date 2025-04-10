Fatih'in kürkünü giydirdiği alim Hızır Bey
Fatih Sultan Mehmed Han, Allah Resulü'nün (SAV) müjdesine ererek İstanbul'u fethettiği gibi aynı zamanda yıllardır yenilenmeyen şehri İslam nişanları ile süslemiş, adalet ile kalkındırmış ve gönülleri fethederek Darü'l İslam kılmıştı. Şehrin ilk kadısı ve belediye başkanı olarak da büyük Osmanlı alimi Hızır Çelebi'yi görevlendirmişti. Gayrimüslimleri adalete karşı olan hassasiyeti ile etkileyen Hızır Bey, altı sene boyunca yaptığı vazifeleri ile gönüllere girmişti. İşte, Fatih Sultan Mehmed Han'ın kürkünü giydirdiği alim Hızır Bey...
◾ Aslen Sivrihisarlı bir aileye mensup olan Hızır Bey'in annesinin Anadolu'da yetişen en meşhur isimlerden Nasreddin Hoca'nın soyundan olduğu rivayet edilir. Babası Celaleddin Efendi ise Sivrihisar Kadısı'dır.
◾ Ulema sınıfına mensup bir ailede büyüyen Hızır Bey, döneminin ünlü alimi Molla Yegan'ın yanında , Bursa'da medrese eğitimini tamamlar.
Molla Yegan kimdir?
Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı Molla Fenari'nin talebesi olan Molla Yegan, Bursa Kadılığı görevinde bulunmuş ve yüzlerce talebe yetiştirmişti.
◾ Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Sivrihisar'a dönen ve burada müderrisliğe başlayan Hızır Çelebi, o dönem payitaht olan Edirne'ye ara ara gider ve ilmi tartışmalara katılır.
◾ Edirne'de hünkar huzurunda Bir Arap alim ile tartışması ve karşısındakini çaresiz bırakması ile II. Mehmed'in gözüne giren Hızır Bey'e padişah kürkünü giydirir.
◾ Bu hadisenin ardından Bursa'da müderris olarak görevlendirilen Çelebi, bu yıllarında Hocazade Muslihiddin ve Hayalî gibi iki büyük alim yetiştirmiştir.
◾ Görevinin ardından Edirne'de vazifelendirilen Hızır Bey, burada da pek çok talebe yetişerek Osmanlı topraklarında adalet mekanizmasının oturtulmasına katkı sağlar.
◾ Gösterdiği üstün başarılar, ilimdeki derinliği, kendisine duyulan saygı ve yetiştirdiği talebeler gibi sebeplerle Hızır Bey, Fatih tarafından İstanbul'un ilk kadısı ve belediye başkanı olarak görevlendirilir.
◾ Latinler tarafından harap edilmiş ve Bizanslılar tarafından tamir edilememiş İstanbul'un her türlü işi ile uğraşan Hızır Çelebi, kısa sürede büyük ilerleme sarf eder.
◾ 1459'da, mübarek fethin altıncı senesinde Rahmet-i Rahman'a kavuşan Hızır Çelebi, Zeyrek mevkine defnedilir. Bu tarihten itibaren Hızır Bey herkesin hayırla andığı biri olur.
◾ Hacı Kadın olarak anılan bölgede bir cami inşa ettiren Çelebi, Kadıköy'e de ismini vermiştir. O zamana kadar Kaldekon olarak bilinen yerleşim Fatih tarafından Hızır Bey'e arpalık olarak verilmiştir. Böylece o tarihten itibaren "kadı köyü" olarak anılmıştır.
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