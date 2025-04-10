Fatih’in kürkünü giydirdiği alim Hızır Bey

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◾ Bu hadisenin ardından Bursa'da müderris olarak görevlendirilen Çelebi, bu yıllarında Hocazade Muslihiddin ve Hayalî gibi iki büyük alim yetiştirmiştir.

◾ Görevinin ardından Edirne'de vazifelendirilen Hızır Bey, burada da pek çok talebe yetişerek Osmanlı topraklarında adalet mekanizmasının oturtulmasına katkı sağlar.

DİVANYOLU'NDAKİ 4 MEDRESE