Turgut Cansever’in penceresinden Osmanlı şehri

🔹 Batılı tarihçiler İslam şehirlerini incelerken, İslam tarihinin büyük bir kısmını ve yayıldığı uçsuz bucaksız coğrafyaları bilinçli bir şekilde göz ardı ederler. Oysa ki bu medeniyet, oldukça geniş bir havzada ve çok çeşitli coğrafyalarda faaliyet göstermiştir.

🔹 Ayrıca İslam şehirlerinin sadece Arap coğrafyasına indirgenilerek incelenmesi, bu alanda Batı kanadında yapılan çalışmaların ne denli dar bir perspektiften ilerlediğini ortaya koyar. Zira İslam, Arap Yarımadası'nın dışında çok farklı coğrafyalara yayılmıştır. Dolayısıyla da İslam şehirleri bu coğrafyalarda çok çeşitli yapı türlerini bünyesine katmıştır.

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"