İbn'i Sina'nın ebedi mutluluğa ulaşma formülü

📌Ahlak kavramı, İslam'da insanın iyi ve kötü olarak konumlandırılmasına sebep olabilecek manevi nitelikleri ve huyları şeklinde tanımlanmaktadır.

📌Müslüman düşüncede yaratılışın en önemli hasletlerinden biri olan ahlakı yaşam şekline en doğru biçimde entegre etmek esastır. Ahlak Müslümanların hayat pratiklerini ilgilendiren ve toplumsal düzeni de ayakta tutan bir olgudur.

➡Ahlak kavramı, Batı ve İslam felsefelerinde en çok irdelenen mevzuların başında gelir. Aynı zamanda "filozofların prensi" olarak adlandırılan İbn Sina'nın felsefesini şekillendiren en önemli konulardan biridir.