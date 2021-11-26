Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği dualar

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◾Her dilek sahibinin müracaatını doğrudan doğruya kendisi dinleyen, karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç olmayan Rabbim!

◾Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapından. Sen öyle bir Rab'sın ki; sana müracaat edip isteyenlere verdikçe hazinen azalmaz. Dileyenlerin çokluğu, cömertliğini azaltmaz. Bilakis yağmur gibi yağar, yağdırırsın.

◾Ya Rabbi! Peygamberin Hz. Muhammed'e (sav) ve onun âlü ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et. İstediğimi lütfet. Çünkü Sen, her şeye gücü yetensin!"

Müslümanın Rabbi İle Arasındaki Bağ: Dua👇