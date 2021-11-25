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Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Hadis-i şerif, Hz. Peygamber'in (sav) sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim anlamına gelir. Bu dünyada ve ahirette yolumuzu aydınlatır, hidayete ulaşmamıza yardım eder ve Allah Resulü'nün (sav) uygun gördüklerini müminlerin de hayatına uygulayabilmesi açısından büyük önem taşır. Bilgi ve kültür yaşamınıza değer katabilmesi açısından başlattığımız testlere hadis-i şerifler ile devam ediyoruz. Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin!

Giriş Tarihi: 25.11.2021 13:49 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:05
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Hangi ay, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı “haram aylar” arasındadır?
Hangi ay, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı “haram aylar” arasındadır?

Hz. Peygamber'in, "Salih amelin Allah katında (…'nın ilk) on gün(ün)den daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur." (İbn Mace, Sıyam, 39) buyurduğu hangi ay, kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı "haram aylar" arasındadır?


•A)Zilhicce
•B)Ramazan
•C)Şevval
•D)Receb

Haram aylarda ne yapılmaz?

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Elhamdülillah ne anlama gelir?
Elhamdülillah ne anlama gelir?

Elhamdülillah ne anlama gelir?


•A)Allah'ı anmak
•B)Allah'a şükür etmek
•C)Allah'ın varlığını dile getirmek
•D)Allah'ın birliğini dile getirmek

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Hadis-i Şerif'te insanın hangi yönüne değinilmiştir?
Hadis-i Şerif’te insanın hangi yönüne değinilmiştir?

"Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (bu niyetini) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (bunu herkese) gösterir." (Müslim, Zühd, 48.) hadisinde insanın hangi yönüne değinilmiştir?


•A)Riyakarlığına
•B)Fesatlığına
•C)Kalb-i selim oluşuna
•D)Mücrim oluşuna

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Hadis-i Şerif'te insanın hangi hali kuşlara benzetilmiştir?
Hadis-i Şerif’te insanın hangi hali kuşlara benzetilmiştir?

✍ Peygamberimiz (sav) "Tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp (akşam) dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi sizler de rızıklandırılırdınız." hadisiyle insanın hangi halini kuşlara benzetmiştir?


•A)İman
•B)İbadet
•C)Tevekkül
•D)Kulluk

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Tüm beyhude eylemleri kapsayan tabir nedir?
Tüm beyhude eylemleri kapsayan tabir nedir?

✍ Boş konuşmalar, gereksiz soru ve cevaplar, niteliksiz alışkanlıklar, insanın kendisini ilgilendirmeyen nafile uğraşlar, fuzuli meraklar, ne dünyaya ne ahirete faydası olacak tüm beyhude eylemleri kapsayan tabir hangisidir?


•A)Hasene
•B)Salih
•C)Malayani
•D)Diğerkamlık

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