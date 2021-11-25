Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Soruları bil, kendini test et!

Hadis-i şerif, Hz. Peygamber'in (sav) sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim anlamına gelir. Bu dünyada ve ahirette yolumuzu aydınlatır, hidayete ulaşmamıza yardım eder ve Allah Resulü'nün (sav) uygun gördüklerini müminlerin de hayatına uygulayabilmesi açısından büyük önem taşır. Bilgi ve kültür yaşamınıza değer katabilmesi açısından başlattığımız testlere hadis-i şerifler ile devam ediyoruz. Hadis-i Şerifler hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsiniz? Soruları bilin, kendinizi test edin!