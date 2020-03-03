Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerif

İbadetin özü olan dua, Müslümanlar için bir sığınak, belalara karşı bir zırh, musibetlere karşı Allah'ın rahmetinin kapısıdır. Her ibadetin belli bir vakti olduğu gibi, dua etmenin de bazı incelikleri ve vakitleri vardır. Allah Teâlâ, keder sıkıntı ve ümitsizliklere karşı "De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır" ayeti ile insanların duaya yönelmelerini buyurmuştur. Peki, dua etmenin incelikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Hangi dualar kabul olur? Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerifi derledik.