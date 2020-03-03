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Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerif

İbadetin özü olan dua, Müslümanlar için bir sığınak, belalara karşı bir zırh, musibetlere karşı Allah'ın rahmetinin kapısıdır. Her ibadetin belli bir vakti olduğu gibi, dua etmenin de bazı incelikleri ve vakitleri vardır. Allah Teâlâ, keder sıkıntı ve ümitsizliklere karşı "De ki: Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır" ayeti ile insanların duaya yönelmelerini buyurmuştur. Peki, dua etmenin incelikleri nelerdir? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Hangi dualar kabul olur? Dua etmenin önemi ile ilgili 35 hadis-i şerifi derledik.

Giriş Tarihi: 03.03.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 11:09
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🔸 Numân b. Beşîr'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber, "Dua, ibadetin ta kendisidir." buyurdu.

Ebû Dâvûd, Tirmizî

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🔸 Âişe'den (ra) şöyle nakledilmiştir:

Resûlullah, özlü dualardan hoşlanır, böyle olmayanları bırakırdı.

Ebû Dâvûd

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🔸 Hz. Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber'in en çok yaptığı dua şu idi:

Allah'ım, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver; cehennem azabından bizi koru!

Buhârî, Müslim

📌 Yol gösterici 50 hadis

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🔸 İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle dua ederdi:

Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet (onur) ve (gönül) zenginliği isterim.

Müslim

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🔸 Târık b. Eşyem (ra) Peygamber'i dinlerken biri gelip "Ey Allah'ın Resûlü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim" diye sordu. Resûlullah "Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver!" diye dua et. Çünkü bu sözler, senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar" buyurdu.

Müslim

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