Riyazü’s-Salihin Okumaları – Ders 1

4 /9 Başlıca Eserleri













➡ Hadis denince akla gelen en önemli kaynaklardan biri olan Sahih-i Müslim'e yazmış olduğu şerh, İmam Nevevî'nin çok kıymetli ve önemli bir eseridir. Sahih-i Müslim şerhlerinin en önemlilerinden biridir. El-Minhâc fî Şerhi Sahîhi Müslim b. el-Haccâc.

➡ Yine İmam Nevevî'nin İslam toplumuna mal olmuş önemli eserlerinden biri de kısa adıyla el-Ezkâr isimli eseridir. Bu eser öyle bir ilgiye mazhar olmuştur ki, âlimler, "İddi'l veşteri'l Ezkâr" (Evi sat, Ezkâr'ı al) demişlerdir. Ezkâr'da da İmam Nevevî bir Müslümanın hayatında karşılaşabileceği olayları, yapacağı ibadetleri ve davranışları göz önünde bulundurarak bunlarla ilgili dua ve zikirleri bir araya getirmiştir.

➡ Yine İmam Nevevî'nin karşılaşabileceğimiz en önemli eserlerinden biri de el-Erbeûne'n-Neveviyye (40 Hadis) çalışmasıdır. Tabii ki bu eserin içinde 40 hadis değil, 42 hadis-i şerif yer almaktadır.

➡ Yine Nevevî'nin Şâfiî fıkhı ile ilgili de kaleme almış olduğu ve Şâfiî mezhebini derinden etkileyen güzel çalışmaları mevcuttur. Onlardan sadece bir tanesine işaret etmiş olalım: el-Mecmû isimli eser.

➡ Yine Kur'an hafızlarının, Kur'an-ı Kerim'le iştigal eden kimselerin başucu olarak ele alabileceğimiz eserlerinden biri de İmam Nevevî'nin et-Tibyân fî Âdâbi Hamileti'l-Kur'ân isimli eseri.

Kısa bir ömre rağmen, bereketli, bir sonraki nesillere aktarılacak birçok eser bırakmıştır İmam Nevevî.