Birinci Dünya Savaşı'nın destansı zaferi: Kut'ül Amare
Birinci Dünya Savaşı'nın destansı zaferi: Kut'ül Amare
Çanakkale'den sonraki en büyük zafer olan Kut'ül Amare'de Osmanlı ordusu, 13 bin İngiliz askeri generalleriyle birlikte esir aldı. Kazanılan Kut'ül Amare Muharebesi, Çanakkale'nin ardından Birinci Dünya Savaşı'nın "en büyük zaferi"dir. Halil Paşa, bu destansı zaferi şu sözlerle bildirdi: "Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz." 1952'ye kadar bayram olarak kutlanan Kut'ül Amare Zaferi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.04.2020
14:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
15:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
17
KUT'ÜL AMARE NEREDEYDİ?
2
17
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN EN BÜYÜK ZAFERİ
3
17
SAVAŞ NASIL CEREYAN ETTİ?
4
17
OSMANLI'NIN BÜYÜK ZAFERİ
5
17
PARA TEKLİFİ EDEN İNGİLİZLERE HALİL PAŞA'NIN CEVABI