Mevlid'de geçen güzel kelimeler
Müslümanlar tarih boyunca Peygamberimize (sav) karşı olan sevgilerini türlü şekillerle ifade etmiş ve edebi eserlerini de bunlara göre şekillendirmişti. Resulullah'ın (sav) doğumunu esas alan mevlid türü de bunlardan biriydi. Mevlid-i Şerif kültürümüz içinde müstesna bir geleneğe sahip olan, önemli gün ve gecelerde okunan, okutturulan çokça da çoğaltılan bir eserdi. Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı bu değerli kitapta geçen bazı kavramlar bulunur. Muktedâ, Subh, İn'âm gibi anlamı az bilinen bu güzel kelimeleri sizin için derledik.
Giriş Tarihi: 07.10.2022
17:18
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
17:30
Muktedâ
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Arapça'da anlamlarına gelen "birini taklit etmek, rehber edinmek, örnek almak ve birine tâbi olmak, uymak" iktedâ fiilinden türemiştir. demektir. "Önden giden, kendisine uyulan ve örnek alınan kimse"
🔸 Bu bağlamda namazda
kendisine uyulan imamı kastetmek için de kullanılabilir. Günümüzdeki rol model tamlamasına karşılık gelmektir. 1409 yılında Süleyman Çelebi tarafından tamamlanan ve halk tarafından Mevlid olarak bilinen Vesiletü'n-Necat (Kurtuluş Vesilesi) kasidesinin 104. beyitinde geçmektedir.
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Ol-durur maksûd-ı cümle cüz' ü küll Muktedâ-yı âlem ü şâh-ı rüsül
Süleyman Çelebi'nin bilinmeyen şiirleri
Tûtî
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Farsça'da, verilen isimdir. Genellikle "duyduğu sesleri taklit yeteneğine sahip olan papağan ve dudu kuşlarına" yaşadığı diyarın adıyla anılan tûtî kelimesi ve Fars kültürü Hint masallarından Türk kültür ve edebiyatına geçmiştir.
🔸 Çoğunlukla
ifade etmek için kullanılır. "güzel söz söyleyen kimseleri" Tatlı yiyecekler yemeyi sevdiği için aynı beyit içerisinde sıklıkla şeker sözcüğüyle kullanılmıştır.
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Rengârenk bir kuş olması dolayısıyla tasavvufta sembolize etmektedir. "dünya nimetlerine meyleden nefsi" Yeşil diğer renklere baskın geldiğinden Hızır (AS) ile ilişkilendirildiği de olmuştur.
🔸 Çünkü
Hızır'ın (AS) yeşil elbise giyip yeşil sarık taktığına inanılmaktadır. Ayrıca Allah'tan (CC) aldığı vahiyleri Peygamber Efendimize (SAV) getiren melek Cebrail (AS) de kendisine söylenenleri aynen aktardığı için tûtîye benzetilmiştir. Mevlid'in 158. beyitinde geçmektedir.
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Dinlenüz binde birini diyelüm Tûtîler gibi şekerler yiyelüm
Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi
Ferişte
🔸 Farsça kökenli bu kelime
anlamına gelmektedir. Ayrıca "melek" "melek gibi günahsız, masum ve temiz olan iyi ve yumuşak huylu kişileri" ifade etmek için de kullanılmaktadır. Mevlid'in 267. beyitinde melek anlamında kullanılmıştır.
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Yirde gökte hiç ferişte kalmadı Kim Muhammed yüzini ol görmedi
Karanlıktan aydınlığa: Mevlid Kandili
Hûr
🔸 Dilimize
hûri olarak geçen hûr kelimesi Arapça'da anlamına gelmektedir. Kelime "cennet kızları" Arapça asıllı zannedilse de aslında Farsça kökenli olup demektir. "ahu gözlü sevgili" Farsça'da teklik bildiren –î ekiyle kullanıldığından hûri olarak kalıplaşmıştır.
🔸 Geçmişinin Pehlevice veya Partça'ya dayandığı düşünülen bu kelime Zerdüştlüğün kutsal kitabı olan Avesta'da
"güzel kadın" anlamında kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de eşler olarak bahsedilmiştir.
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"Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır." (Sâffât Sûresi 48. ayet) "Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır." (Vâkı'a Sûresi 22. ayet) Mevlid'in 272. beyitinde cennette yaşadığına inanılan dişi varlıkla anlamına tekabül edecek şekilde cennetin kapısında bekleyen Rıdvân adlı melekle birlikte kullanılmıştır.
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Saçu saçup çün ziyaret itdiler Hûr u Rıdvân û melekler gitdiler
Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri
Hurûş
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Farsça anlamına gelen "coşmak" hurşîden fiilinden türemiştir. anlamlarına gelir. Genellikle "Coşma, çağlama, bağırma, gürültü, şamata ve telaş" tamlamasıyla coşmak ve kendinden geçmek anlamlarında kullanılır. cûş u hurûş Mevlid'in 308. beyitinde geçmektedir.
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Mu'cizâtın dinlenüz şevk ile hôş Tâ ki akl ü cân kıla cûş u hurûş
Mevlid merasiminin Osmanlı'daki tezahürü