Mevlid'de geçen güzel kelimeler

Tûtî

🔸 Farsça'da, "duyduğu sesleri taklit yeteneğine sahip olan papağan ve dudu kuşlarına" verilen isimdir. Genellikle yaşadığı diyarın adıyla anılan tûtî kelimesi Fars kültürü ve Hint masallarından Türk kültür ve edebiyatına geçmiştir.

🔸 Çoğunlukla "güzel söz söyleyen kimseleri" ifade etmek için kullanılır. Tatlı yiyecekler yemeyi sevdiği için aynı beyit içerisinde sıklıkla şeker sözcüğüyle kullanılmıştır.

🔸 Rengârenk bir kuş olması dolayısıyla tasavvufta "dünya nimetlerine meyleden nefsi" sembolize etmektedir. Yeşil diğer renklere baskın geldiğinden Hızır (AS) ile ilişkilendirildiği de olmuştur.

🔸 Çünkü Hızır'ın (AS) yeşil elbise giyip yeşil sarık taktığına inanılmaktadır. Ayrıca Allah'tan (CC) aldığı vahiyleri Peygamber Efendimize (SAV) getiren melek Cebrail (AS) de kendisine söylenenleri aynen aktardığı için tûtîye benzetilmiştir. Mevlid'in 158. beyitinde geçmektedir.

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Dinlenüz binde birini diyelüm

Tûtîler gibi şekerler yiyelüm

Peygamber sevgisiyle hafızalara kazınan isim: Süleyman Çelebi