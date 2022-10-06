Mevlid merasiminin Osmanlı’daki tezahürü

🔸Peygamber Efendimizin (sav) sağlığında doğum yıldönümü kutlanmadığı gibi Hulefa-yi Raşidin dönemiyle Emevi ve Abbasi devirlerinde de mevlidle ilgili bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Mısır'da Şiî Fatımî devleti kurulunca Muiz-Lidinillah döneminden başlamak üzere soyundan geldiklerini söyledikleri Hz. Peygamber'in (sav) doğum yıldönümü resmî olarak kutlanmaya başlamıştır. Buna ilaveten Hz. Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve o günkü halifenin mevlidleri (mevâlid-i sitte), bazı kandiller, Ramazan ve Kurban bayramlarıyla diğer bazı kutlamalar bu dönemde zengin bir şölen geleneğini oluşturmuştur.

🔸 Fatımiler zamanındaki törenlerde önceden gerekli hazırlılar yapılır, Rebîülevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere öğleye kadar üç yüz tepsi helva hazırlanarak başta kadilkudat ve dâidduât başta olmak üzere kurra, hatipler ve diğer resmi görevlilere dağıtılırdı.

🔸Halifenin öğle namazını kılmasının ardından kādılkudât ve diğer görevliler topluca Ezher Camii'ne gider, burada hatim okunduktan sonra "manzara" adı verilen tören yerine geçerlerdi. Kahire valisi düzeni sağlamak üzere önceden yerini alırdı. Halife de maiyetiyle birlikte gelir, önce kādılkudâtı, ardından sâhibülbâbı ve daha sonra diğerlerini selâmlardı. Tören Kur'an tilâvetiyle başlardı; ardından sırasıyla Enver (Hâkim), Ezher ve Akmer camileri hatipleri birer hutbe okuyup halife için dua ederlerdi. Bu sırada kurrâ tilâvetini sürdürürdü. Hutbelerden sonra halife törendekileri tekrar selâmlayınca resmî kutlama tamamlanmış olurdu.

Mevlid Kandili'nde neler yapılır?