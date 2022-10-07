Mevlid kandili nedir? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi
Miladi yılın son kandili olan Mevlid gecesinde, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğumu kutlanır. Bu kutlu gece aynı zamanda halk arasında Mevlid Kandili olarak da bilinir. Mevlid Kandili gecesinde Müslümanlar, Hz. Peygamber'i anarak yüce ahlakını örnek alma gayreti içinde olurlar. Mevlid gecesini hakkıyla ihya edebilmek için öncelikle "mevlid nedir, mevlid kandilinin önemi nedir, mevlid kandilinin anlamı nedir" gibi soruların cevabını bilmek gerekir.
Giriş Tarihi: 06.10.2022
14:58
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
09:02
Mevlid ne demek?
🔸 Mevlid kelimesi sözlükte,
"doğum yeri, doğum zamanı, doğuş" anlamlarına gelir.
🔸 Kavram İslam kültüründe,
Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu ve bu vesileyle yapılan törenleri, yazılan eserleri ifade eder.
Mevlid Kandili nedir?
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) doğumunun gerçekleştiği kutlu güne
Mevlid gecesi denir. Müslümanların, mübarek saydıkları günler, kandil olarak anılır.
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âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği bu önemli gün, İslam dünyası tarafından 571 Miladi senenin Rebîülevvel ayının 12. gecesi, Mevlid Kandili olarak kutlanır.
Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu
Peygamber Efendimiz (sav) hangi dönemde doğdu?
🔸 Resûl-i Ekrem'in (sav),
Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'asının gerçekleştiği sene doğduğu rivayet edilir. Bu hususta görüş ayrılığı olmadığı rivayet edilir.
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Arapların "nesî" geleneğine göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir.
Peygamber Efendimiz (sav) ne zaman doğdu?
🔸 Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV),
İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).
🔸 Doğumun
pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).
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Mevlid Kandili'nin anlamı
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"Kandil" kelimesi, Arapça kökenden gelir ve sıvı halinde yağa batırılmış bir fitilin yanması suretiyle ışık veren aydınlatma aleti yani ışık saçan cihaz manasındadır. Ancak Mevlid ise, Müslümanlar, mübarek saydıkları günler için "kandil" kavramını kullanır. "doğum" anlamına gelir.
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" Mevlid Kandili" kavramı, Osmanlı kültüründen gelen bir kavram olarak karşımıza çıkar.
O dönemde, Mevlid gecesi camilere kandiller asılırdı. Bu nedenle zaman içerisinde İslam dinindeki kutsal gecelere "Kandil Gecesi" denmeye başlar. Peygamberimizin (SAV) doğduğu bu kutlu geceye, denilmesi daha uygundur. "Mevlid-i Nebi Gecesi"