Mevlid kandili nedir? Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi

Peygamber Efendimiz (sav) ne zaman doğdu?

🔸 Genel görüş, Hz. Muhammed'in (SAV), Rebîülevvel ayının 12'sinde ve gündüz dünyaya geldiği yönündedir. İlkbahardaki bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci günü sabah saatlerinde doğduğuna dair rivayetler bulunur. (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71).

🔸 Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği sahih bilgilere dayanır. Doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği rivayet edilir, ancak bunun doğru olmadığını ileri sürenler de vardır. (İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405).

Fil Vakası nedir? Fil Olayı ne zaman gerçekleşti?