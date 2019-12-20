Fil Vakası nedir? Fil Olayı ne zaman gerçekleşti?

Bunun üzerine Ebrehe, Hristiyanlığın yayılmasına Kâbe'nin engel teşkil ettiği sonucuna vararak onu yıkmaya karar verip içinde Mahmûd adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü.

Mukâtil bin Süleyman'dan gelen bir başka rivayette onun Kâbe'yi yıkmak üzere harekete geçmesine sebep olarak, Kureyşli bazı gençlerin sıcak bir gecede yaktıkları ateşin rüzgârın etkisiyle kilisenin yanmasına yol açması olayı gösterilir.

Diğer bir rivayette ise Ebrehe bu sefere, Hristiyanlığı yaymak şartıyla taç giydirip Mudar'a emir tayin ettiği Muhammed b. Huzâî'nin Kinâne kabilesince öldürülmesini bahane etmiştir.