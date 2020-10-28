Peygamber Efendimizin doğumu ve çocukluğu

Hevâzinlerin bir kolu olan Sa'd bin Bekr kabilesinden bir grup o sırada Mekke'ye gelmişti. Bu kabilenin içinde pek yoksul olan Hz. Muhammed'in gelecekteki sütannesi Halime de bulunuyordu.

Binek hayvanının zayıf ve yorgun olması nedeniyle Mekke'ye diğerlerinden geç gelmiş ve bir zengin çocuğu bulamamıştı. Elleri boş dönmek istemeyerek yetim Muhammed'i aldı ve bundan asla pişmanlık duymadı.