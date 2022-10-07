Mevlid Kandili Müslümanlar için ne ifade eder?
Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrifi sebebiyle idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının heyecanla beklediği önemli günlerden biri. Bu gece, Ümmet-i Muhammed'in mazlum ve mağdurları için yalvarıp yakardığımız bir "dua gecesi" olarak idrak edilmelidir. Bol bol dua ve tövbe etmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Peygamberimizin (sav) doğumunu andığımız bu gece, Müslümanlar için en güzel yenilenme vesilesidir.
Giriş Tarihi: 07.10.2022
15:35
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
15:40
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Peygamber Efendimizin (sav) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasındadır.
🔹 Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.
Mevlid Kandili'nde neler yapılır?
🔹 Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Peygamber Efendimizin (sav) doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan
insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Mevlid Kandili'nin anlamı ve önemi
🔹 Mevlid gecesini kutlamak da aslında alemlere rahmet olarak gönderilen
Peygamber Efendimizi (sav) anarak ferahlamaktır. Bu gece, başta iman, sonra Ümmet-i Muhammed olma şerefini bahşettiği için ve verdiği sayısız nimetlerden dolayı, Rabbimize hamd ve senâlar ettiğimiz "şükür gecesi" olmalıdır.
🔹 Bu gece, Ümmet-i Muhammed'in mazlum ve mağdurları için yalvarıp yakardığımız bir "dua gecesi" olarak idrak edilmelidir. Peygamberimiz (sav) hürmetine dualarımızın kabulünü Rabbimizden niyaz ettiğimiz,
"münâcât gecesi", Son Nebi'nin (sav) şemâil-i şerifinden ve sünnet-i seniyyesinden bahsettiğimiz, O'nu (sav) anlattığımız bir "Na't-ı Şerif gecesi" olmalıdır.
Karanlıktan aydınlığa: Mevlid Kandili
🔹 Peygamberler silsilesinin son halkası, "Rahmet Vesilesi" Peygamberimizin (SAV) doğumu da elbette hatırlanmayı, anılmayı ve kutlanmayı fazlasıyla hak etmektedir. Bu büyük nimetin farkında olmak ve
bugüne dair farkındalık oluşturmak ise bu nimeti bahşeden Allah'a şükrün bir ifadesi olacaktır.
Mevlid kandili duaları