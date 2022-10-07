Mevlid Kandili Müslümanlar için ne ifade eder?

Peygamber Efendimizin (sav) dünyaya teşrifi sebebiyle idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının heyecanla beklediği önemli günlerden biri. Bu gece, Ümmet-i Muhammed'in mazlum ve mağdurları için yalvarıp yakardığımız bir "dua gecesi" olarak idrak edilmelidir. Bol bol dua ve tövbe etmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Peygamberimizin (sav) doğumunu andığımız bu gece, Müslümanlar için en güzel yenilenme vesilesidir.