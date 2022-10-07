Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde ne oldu?

🔶 Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, yüce dinimiz İslam'da özel olarak Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu günü, bu maksatla yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade eden sözcük olarak kullanılır.

🔶 Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Âmine ve Abdullah'ın evladı olarak dünyaya geldiği gündür. Mevlid, hicri yılın ilk kandilidir. Duaların ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılan bu günü Müslümanlar büyük bir sevinç ile karşılar. Bol bol ibadet ve dua ederler.

Mevlid-i Nebi hakkında