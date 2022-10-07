Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde ne oldu?
Peygamber Efendimiz'in (SAV) bize müjdelenerek dünyaya geldiği günü ifade eden Mevlid, Müslümanlık için oldukça önemli bir gündür. Mevlid gecesi, miladi takvime göre yılın ilk kandilidir. Her yıl Müslümanlar, bu geceyi ibadet ve hayırlı işlerle geçirir. Tarih boyunca Mevlid Kandili'nde pek çok mühim hadise meydana geldi. Sizler için Mevlid Kandili'nin mazisini ve kandile has meseleleri araştırdık.
Giriş Tarihi: 07.10.2022
09:47
Güncelleme Tarihi: 07.10.2022
11:23
🔶 Sözlükte
anlamına gelen mevlid, yüce dinimiz İslam'da özel olarak Hazreti Muhammed'in (SAV) doğduğu günü, bu maksatla yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade eden sözcük olarak kullanılır. "doğum yeri ve zamanı"
🔶 Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Âmine ve Abdullah'ın evladı olarak dünyaya geldiği gündür.
Duaların ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılan bu günü Müslümanlar büyük bir sevinç ile karşılar. Mevlid, hicri yılın ilk kandilidir. Bol bol ibadet ve dua ederler.
Mevlid-i Nebi hakkında
🔶 Peygamber Efendimiz (SAV), İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın
Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.
🔶 Bu hususta görüş ayrılığının bulunmadığı rivayet edilir. Araplar'da "
nesî" geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih miladi 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571'dir.
🔶 Yine genellikle kabul edildiğine göre
ve gündüz dünyaya gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır. Rebîülevvel ayının 12'sinde
(İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71)
🔶 Doğumun
günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır. Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan'a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunur. pazartesi
(İbn Kesîr, I, 201; Şâmî, I, 405)
Mevlid Kandili'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Mevlid Kandili’nde neler yapılır?
🔶 Mevlid Kandili'ni hakkıyla ihya edebilmek,
bu mübarek günün hikmetinden faydalanmak biz Müslümanlar için oldukça önemlidir. Mevlid Kandili sebebiyle mutlaka şu ibadetleri yapmalısınız diye bilinen farz kılınmış bir ibadet bulunmasa da bu hayırlı günde bol bol dua edebilir, şükredebilir ve nafile ibadetlerde bulunabilirsiniz.
🔶 Günahlarınızdan tövbe edip Allah'a (CC) sığınarak yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsiniz. Bunun dışında kulun tövbe edip Allah'a (CC) sığınması, isteklerini ve dileklerini Allah'tan niyaz etmesi bu hayırlı gecede yapılabilecek makbul ibadetlerdendir.
Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?
🔶 Mevlid Kandili'nde
Fakat kandil günü de diğer günlerde olduğu gibi oruç tutulabilir. Oruç tutma ibadeti ile Müslümanlar sevap hanesine sevap katar. oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.
🔶 Peygamberimiz Efendimiz (SAV), pazartesi günleri sıklıkla oruç tuttuğu bilinir. Bu durumun hikmeti kendisine sorulduğunda verdiği cevap oldukça dikkat çekicidir. Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz şöyle buyurur:
"Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür." (Müslim, Sıyam)
Mevlit Kandili nedir, neden kutlanır?