Ben en özel insanım sanrısı: Narsisizm
İnsanın kendisine değer vermesi, çıkarlarını gözetip kendisini sevmesi gayet doğaldır. Fakat normal olan bu durum aşırıya kaçıp kişinin çevresindekilerin sınırlarını ve haklarını ihlal etmeye başladığında narsistik kişilik bozukluğu ortaya çıkar. Kişi, yaşadığı bu kişilik bozukluğu iyileştirmeye yönelik adım atmadığında sosyal ilişkilerinde bozulmalar yaşar ve yalnızlaşır. Peki, narsisizm nedir? Narsist kişilik bozukluğunun görülme sıklığı nedir? Narsisizm nasıl anlaşılır?
Giriş Tarihi: 29.09.2023
16:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2023
17:01
🔸 İnsanların kendisini sevmesi, kendi düşüncelerine değer vermesi ve ihtiyaçlarını saptayarak karşılaması gayet doğaldır. Fakat bu durumda her şeyde olması gerektiği gibi bir ölçü olmalıdır.
🔸 Eğer
bir insan her şeyde kendini önde görüyor, ne pahasına olursa olsun kendi ihtiyaçlarını diğerlerinden üstün görüp diğer insanların kendisine hizmet için var olduğu düşüncesiyle hareket ediyorsa orada ciddi bir kişilik bozukluğu var demektir.
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🔸 Dilimize özsever olarak geçen narsist kelimesi aslında olumlu bir kelime gibi gözükse de kendini diğerlerinden üstün gören, sürekli hayranlık ihtiyacı içinde olan kişileri tanımlamak için kullanılır. Burada bir aşırılık söz konusudur.
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Kişinin fiziksel ve zihinsel özelliklerine karşı duyduğu aşırı hayranlık olan narsisizm sözcüğünün kökeni Yunan mitolojisindeki Narkissos'dan gelir.
🔸 Narsizm, ruh sağlığı alanındaki uzmanlar tarafından çalışılmaya başlamadan önce ilk kez Havelock Ellis tarafından Narcissus'un
sudaki yansımasına aşık olup ona yakınlaşmak isterken boğulmasıyla ilişkilendirmiş ve ileriki dönemlerde psikologların sıkça çalıştığı kavramlar arasına girmiştir.
🔸 Narsisizm genel olarak
benlik ve sosyal ilişkiler açısından ele alınmıştır. Narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar, görmeyi umdukları ilgi ile karşılaşmadıklarında hayal kırıklığına uğrayarak depresyona girebilirler. Dışarıdan çok güçlü görünseler de kırılgan bir özgüvene sahiptirler. İmaj, yani dışarıdan nasıl göründükleri onlar için çok önemlidir.
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🔸 Narsisizmin temelinde kimi zaman bireyin
bilinç dışında yaşadığı yetersizlik duygusu yatabilir. Kişi, bu yetersizlik duygusu ile başa çıkmak için öncelikle hissettiklerini reddeder ve tam zıddı abartılı davranışlarda bulunmaya başlar.
🔸 Narsisizim bazen dışarıdan anlaşılmayabilir. Buna
kırılgan narsisizm denir. Bu kişiler genellikle çekingen ve başkalarının eleştirilerine karşı aşırı duyarlıdırlar. Eleştirildiklerinde aşırı tepki ve savunmada bulunabilirler. Kimi zaman tepkilerini konuşmama ve görmezden gelme gibi pasif şekillerde de verebilirler.
Narsisizm kişilik bozukluğunun belirtileri şunlardır:
◾ Kendisinin diğerlerinden
önemli ve özel olduğunu düşünmek.
◾ Kendilerine yönelik sınırsız başarı, güç, güzellik ve sevgi düşünceleriyle meşgul olmak.
◾ Özel olduğuna inandığı için
yalnızca özel ya da üst düzey kişilerce anlaşılabileceğine ve onlarla ilişkide bulunması gerektiğine inanmak.
◾ Diğerleri tarafından
hayranlık duyulmayı beklemek.
◾ Ayrıcalıklı muamele görülmeyi beklemek, isteklerinin herkes tarafından kabul görmesini beklemek.
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