Ben en özel insanım sanrısı: Narsisizm

🔸 İnsanların kendisini sevmesi, kendi düşüncelerine değer vermesi ve ihtiyaçlarını saptayarak karşılaması gayet doğaldır. Fakat bu durumda her şeyde olması gerektiği gibi bir ölçü olmalıdır.

🔸 Eğer bir insan her şeyde kendini önde görüyor, ne pahasına olursa olsun kendi ihtiyaçlarını diğerlerinden üstün görüp diğer insanların kendisine hizmet için var olduğu düşüncesiyle hareket ediyorsa orada ciddi bir kişilik bozukluğu var demektir.

Dijital Çağda Medya Hastalıkları