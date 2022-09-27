Panik atak belirtileri ve tedavisi
Panik atak, günümüzde yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan biridir. Endişe, stres gibi duyguların genellikle nedensiz bir şekilde ortaya çıkışı ile kendini gösterir. Panik atak geçirdiğinde kişi kendini çaresiz hisseder ve bu durum onu günlük yaşama adapte olmasında zorlayabilir. Peki panik atak yaşadığımızı nasıl anlarız? Panik atağın tedavi yöntemleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.09.2022
10:44
Güncelleme Tarihi: 27.09.2022
12:12
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Panik atak, kişinin ani ve düzenli olarak endişe ya da korku hissinin etkisi altında kaldığı bir kaygı bozukluğudur. Tüm insanlar belli zamanlarda ve durumlarda panik hissi yaşayabilir. Bu his stresli, gergin veya tehlikeli durumlara karşı verilen doğal bir tepkidir.
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Fakat panik atak bozukluğuna sahip bir insan için endişe ve stres duyguları genellikle belirgin bir neden olmaksızın düzenli bir biçimde ortaya çıkar. Bu da kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Birey işine konsantre olamaz ve sürekli tetikte hisseder.
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Panik bozukluğu, panik atak ile ilişkili ruhsal bir rahatsızlıktır. Umulmadık biçimde tekrarlayan panik atakların ve bu atakların gerçekleşmesini beklemenin sonucundaki kaygı halidir.
🔷 Panik bozukluğu bu belirtilerden dolayı
ölme veya başına kötü bir şey gelme kaygısı nedeniyle yaşamın gidişatına uyum sağlamakta güçlük çekme şeklinde gözlemlenir.
Bu rahatsızlık gençlerde ve küçük çocuklarda daha yaygın görülür. Bununla başa çıkmak özellikle çocuklar için zor bir deneyim olabilir. Şiddetli panik bozukluğu etkileyebilir. gelişim ve öğrenmelerini Panik atak belirtilerini gösteren çocuklar mutlaka bir uzmana getirilmelidir.
🔷 Hekim, çocuğun tıbbi geçmişini gözden geçirip semptomların herhangi bir
fiziksel nedeni olup olmadığını anlamak için kapsamlı muayene yapar.
🔷 Çocuklarda meydana gelen panik ataklara, neyin sebep olduğunun belirlenmesi için diğer anksiyete bozuklukların taranması gerekir. Bu nedenle de genel muayenenin ardından gerekli durumlarda daha fazla değerlendirme ve tedavi için uygun bir uzmana yönlendirme yapılır.
📌 Semptom ne demektir? Hastalık belirtisi, bulgu anlamına gelir.
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Panik atağın nedenleri nelerdir?
🔷 Birçok ruhsal rahatsızlık durumunda olduğu gibi panik atağın da kesin nedeni tam olarak bilinmez. Fakat ortaya çıkışının travmatik, stresli bir dönem ya da beyindeki
dengesizliği gibi faktörlerle ilişkili olduğu düşünülür. nörotransmitter
🔷 Panik atak yaşayan kişi,
kaygının yanı sıra farklı zihinsel ve fiziksel semptomlar hisseder. Bu belirtiler nedensiz ve oldukça hızlı ortaya çıkabilir. Atak geçiren kişi açısından korkunç ve stresli bir durum olabilir.
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Nörotransmitter nedir?
Sinir sistemi boyunca sinirsel sinyalleri ileten kimyasal taşıyıcılara
nörotransmitter denir.
🔷 Panik atak belirtileri arasında aşağıdaki semptomlar gözlenir :
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Ateş basması ↪ Baş dönmesi ↪ Baygınlık hissetme ↪ Boğulma hissi ↪ Dehşete kapılma veya ölme korkusu ↪ Titreme ↪ Üşüme hissi ↪ Göğüs ağrısı ↪ Hızlı kalp atışı ↪ Ağızda kuruluk ↪ Nefes darlığı ↪ Terleme
🔷 Bir vakaya panik atak diyebilmek için yukarıdaki belirtilerden
en az dört tanesinin görülüyor olması gerekir. Genelde 5 ile 20 dakika arasında sürebilirken bir saate kadar uzadığı vakalar da görülür. Bazı bireyler ayda bir defa panik atak yaşarken bazıları haftada birkaç defa panik atak geçirebilir.
🔷 Panik atak her ne kadar korkutucu olsa da
tehlikeli değildir. Görülen semptomlar kişiye doğrudan zarar vermez. Aynı zamanda bu belirtilerin çoğu kolaylıkla başka şartlardan kaynaklanabilir. Örneğin; düşük tansiyon, kalp atışının hızlanmasına neden olabilir.
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