Panik atak belirtileri ve tedavisi

🔷 Panik atak, kişinin ani ve düzenli olarak endişe ya da korku hissinin etkisi altında kaldığı bir kaygı bozukluğudur. Tüm insanlar belli zamanlarda ve durumlarda panik hissi yaşayabilir. Bu his stresli, gergin veya tehlikeli durumlara karşı verilen doğal bir tepkidir.

🔷 Fakat panik atak bozukluğuna sahip bir insan için endişe ve stres duyguları genellikle belirgin bir neden olmaksızın düzenli bir biçimde ortaya çıkar. Bu da kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkiler. Birey işine konsantre olamaz ve sürekli tetikte hisseder.

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