Kadavra Sinodu: Papa Formosus'un Cesedini Yargılayan Mahkeme
897 yılında Roma'da yaşanan Kadavra Sinodu, tarihin belki de en ürkütücü mahkemesi olarak kayıtlara geçti. Papa IX. Stephen'ın emriyle mezarından çıkarılan Papa Formosus'un cesedi mahkeme kürsüsüne oturtuldu. Bu dehşet verici olay, Orta Çağ'ın karanlık yüzünü ve kilisenin siyasi çekişmelerle nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Yüzyıllar boyunca tarihçilerin incelediği bu olay, adaletin nasıl siyasi bir araç haline getirilebileceğinin en çarpıcı örneği...
🔸897 yılında Roma'da tarihin en sıra dışı vakalarından biri gerçekleşti. Kadavra Sinodu ismiyle anılan bu olayın merkezinde, takriben yedi ay önce vefat eden Papa Formosus yer alıyordu.
🔸Halihazırda papalık görevini yürüten VI. Stephanus, kendisinden önce papa olan Formorsus'u mezarından çıkarma emri verdi ve onu yargıladı. Formorsus'un cesedi Roma'da bulunan Aziz Yuhanna Lateran Bazilikası'na götürüldü ve yargılanmak için Papa'nın önüne oturtuldu.
Sinod ne demek?
Sinod, Hristiyanlıkta piskopos ve patrik gibi üst düzey din adamlarının inanç esaslarını belirlemek, patrik seçmek veya idari sorunları çözmek için toplandığı yüksek dinî meclistir.
🔸Bu, yalnızca VI. Stephanus'un ithamlarda bulunduğu ve Formorsus'un savunmasız kaldığı bir mahkeme değildi. Formorsus'u müdafaa etmek amacıyla bir din adamı resmi olarak görevlendirildi.
🔸Din adamı, adeta bir avukat gibi Formorsus adına açıklamalarda bulundu; ancak bu durum, trajediyi ironik bir şekilde derinleştirdi. Böylece tarihin en korkutucu skandallarından birine imza atıldı.
🔸Papa VI. Stephanus, Formorsus'a yönelik birçok suçlamada bulundu. Suçlamalar arasında asılsız yemin etmek, papalık makamına illegal yollarla getirilmek, o zamanlarda tasvip edilmeyen bir biçimde aynı anda birden çok psikoposluğu yönetmek bulunuyordu.
🔸Bunların yanı sıra, dönemin kilise kurallarını ihlal ettiği gerekçeleriyle tarihte eşi benzeri görülmemiş ölü yargılaması gerçekleşti. Duruşma sona erdiğinde Formorsus masum bulunmadı; fakat ölü olmasına rağmen cezasız da bırakılmadı.
🔸Papalık kutsamalarında kullanılan sağ elinin üç parmağı kesildi. Ayrıca bedeninden papalık giysileri çıkarılarak sıradan bir mezara gömüldü. Stephanus'un öfkesi geçmeyince, mezardan tekrar çıkarılarak Tiber Nehri'ne atıldı.
🔸Üstelik henüz hayatta iken yapmış olduğu atamalar ve aldığı birtakım kararlar geçersiz ilan edildi. Atamaların geçersiz sayılması, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.
Editör Notu:
Papalık kutsamalarında teslis inancına ithafen sağ elin baş, işaret ve orta parmağı açık tutulur.
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🔸Siyasi açıdan oldukça çalkantılı bir dönem olması hasebiyle Formosus'un yargılanmasını yalnızca dini sebeplerle açıklamak pek mümkün değil. Kayıtlara bakıldığında Stephanus ve Formosus'un iki zıt kutbu temsil ettiği aşikar.
🔸Formosus'un desteklediği aristokrat gruplar, VI. Stephanus'un siyasi çevresi ile yıllardır bir güç mücadelesi içindeydi. Birçok tarihçi, Kadavra Sinodu skandalını dini motivlerle açıklamaktan ziyade, siyasi bir intikam girişimi olarak yorumluyor.
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