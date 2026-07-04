Kadavra Sinodu: Papa Formosus'un Cesedini Yargılayan Mahkeme

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🔸Siyasi açıdan oldukça çalkantılı bir dönem olması hasebiyle Formosus'un yargılanmasını yalnızca dini sebeplerle açıklamak pek mümkün değil. Kayıtlara bakıldığında Stephanus ve Formosus'un iki zıt kutbu temsil ettiği aşikar.

🔸Formosus'un desteklediği aristokrat gruplar, VI. Stephanus'un siyasi çevresi ile yıllardır bir güç mücadelesi içindeydi. Birçok tarihçi, Kadavra Sinodu skandalını dini motivlerle açıklamaktan ziyade, siyasi bir intikam girişimi olarak yorumluyor.

HRİSTİYANLIK: ÇARESİZLERİN DİNİNDEN İKTİDARA GİDEN YOLU DEVŞİRMEK