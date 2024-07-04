Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi
İlk Müslüman kadın astronomi bilimcisi olarak bilinen Meryem El-İcliyye, kadınların bilimsel sahada pasif kaldığı bir dönemde babasının yanında öğrendiği usturlap imal etme ile astronomi alanında kendisini geliştirir. Usturlap, eski zamanlarda astronomi ölçümlerinde kullanılan bir alettir. İcliyye, usturlabı geliştirerek gök cisimlerin yüksekliğini ölçmüş, saat kullanımının henüz yaygın olmadığı bir zaman diliminde vakitlerin saptanmasına öncü olmuştur. Başka bir deyişle İcliyye'nin yaptığı bu buluş bugünün akıllı saatlerin, pusulanın, navigasyonun ve GPS'nin atası sayılır.
Giriş Tarihi: 04.07.2024
08:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
09:03
🔎
Onuncu yüzyılda yaşayan Meryem el İcliyye, ömrünün bir kısmını Suriye'nin Halep şehrinde geçirmiştir. İcliyye o zamana dek yapılmış en detaylı, en usta işi usturlapları yapmıştır.
🔎 Meryem El-
İcliyye, mühendislerin, imalatçıların içinde bulunan bir ailede doğar. El İcliyye'nin babası, bir usturlap ustasıdır. Icliyye, mucitliğin ilk adımını babasının yanında atar.
DÜNYA TARİHİNE YÖN VERMİŞ MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI
🔎 Ç
ıraklığını babasının elinden alan El-İcliyye, ilk Müslüman kadın astronomi bilimcisi olarak bilinir. Bu özelliğini ailesi ve bilhassa babasına borçludur.
🔎 Babası, Bağdat'ta tanınmış bir usturlap üreticisidir. Aynı zamanda dünyanın var olan
en eski usturlabını icat etmiş olarak kayıtlara geçen bilim adamı Bastulus'un çırağı olarak bilinir. Babasının vefatından sonra Meryem Hanım, usturlap üretmeye devam eder.
Usturlap nedir?
🔎
Usturlap sözcüğü eski Yunancadaki " yıldız" ve " ölçmek" anlamlarına gelen kelimelerin kökünden gelmektedir. Eski zamanlarda yaşayanlar, astronomi ölçümlerinde kullandıkları ve adına usturlap dedikleri bir alet geliştirmişler. Böylece gerekli ölçümleri gerçekleştirebilmişlerdir.
OSMANLI'DA BİLİMİN TEMELLERİNİ ATAN ALİM
🔎 O dönemlerde usturlap, bazı
matematik problemlerinin çözümlenmesinde kullanıldığı gibi ay ve yıldızların konumlarını belirlemek için de kullanılır.
🔎 Hatta eski kaynaklardan ilk olarak
Apollonios (MÖ 240) ve Hipparkos (MÖ 150) tarafından keşfedildiği, Batlamyus tarafından kullanıldığı ve Philoponos'un altıncı yüzyılın ilk yarısında bu aletten bahsettiği söylenir.
🔎 Usturlap; tabiri caizse akıllı saatlerin,
pusulanın, navigasyonun, GPS'nin atası sayılır. Meryem el İcliyye, büyük ve aynı zamanda taşınabilir olmayan bir usturlap yerine dünyanın taşınabilir ilk u sturlabını yapmıştır. İcad ettiği usturlap ile de gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmeyi başaran kişidir.
🔎 Bu yaptığı
ilkle gök cisimlerinin konumunu öğrenmesini sağlayarak ve namaz vakitleri saptanır icadı sayesinde kolaylaşır. kıblenin bulunması,
BİLİM VE TEKNOLOJİDE ÇIĞIR AÇAN OSMANLI ÂLİMLERİ