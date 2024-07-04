Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi

🔎 O dönemlerde usturlap, bazı matematik problemlerinin çözümlenmesinde kullanıldığı gibi ay ve yıldızların konumlarını belirlemek için de kullanılır.

🔎 Hatta eski kaynaklardan ilk olarak Apollonios (MÖ 240) ve Hipparkos (MÖ 150) tarafından keşfedildiği, Batlamyus tarafından kullanıldığı ve Philoponos'un altıncı yüzyılın ilk yarısında bu aletten bahsettiği söylenir.