Portekiz’in En Sıra Dışı Beldesi: Fatima Kasabası ve Gizemli Geçmişi
Fatıma kasabasının ismi, 12. yüzyıldaki Reconquista döneminde yaşanan hazin bir aşk hikayesine dayanır. Portekizli şövalye Don Gonçalo Hermigues, bir akın sırasında Fatıma adındaki Müslüman bir prensesi esir alır; zamanla şövalyeye aşık olan prenses, Hristiyanlığı seçip Ourem adını alarak onunla evlenir. Şövalye, eşinin hatırasına yaşadıkları yerleşime Ourem adını verse de genç kadının amansız bir hastalık yüzünden erken vefatı üzerine derin bir kedere boğularak kendisini manastır hayatına adar. Yıllar sonra yeni bir manastır kurmakla görevlendirildiğinde ise etrafında filizlenen beldeye, vefat eden eşinin doğuştan taşıdığı özgün ismi olan Fatıma adını verir. Böylece bir Müslüman prensesin sevdasıyla temelleri atılan bu mütevazı yerleşim, yüzyıllar içinde milyonların akın ettiği dünyaca ünlü bir hac merkezine dönüşür.
🔸Portekiz'in orta kesiminde, Cova da Iria yaylası üzerinde mütevazı bir yerleşim yeri olarak kurulan Fatima, günümüzde dünyanın en çok ziyaret edilen manevi merkezlerinden biri konumunda. Porto'nun yaklaşık 190 kilometre güneyinde, başkent Lizbon'un ise 130 kilometre kuzeyinde yer alan bu küçük şehir, coğrafi olarak Batı ve Tejo Vadisi bölgesinde konumlanır.
🔸Fatima isminin kökeni, Batı dünyasındaki birçok yer adından oldukça farklı ve dikkat çekici bir geçmişe sahip. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hazreti Fatıma'nın da sahip olduğu bu isim Arapçada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki Portekiz'de küçük bir yerleşim yerine nasıl Fatima ismi verildi? Gelin, bu şehrin ilginç hikayesine birlikte göz atalım.
🔸Tarihi anlatılara göre, 12. yüzyıldaki Reconquista (Yeniden Fetih) döneminde, Gonçalo Hermigues adlı bir Portekizli şövalye tarafından esir alınan Fatima adında bir Mağribi prensesi bölgeye getirilir. Şövalyeye aşık olan prenses, evlenerek Hristiyanlığı kabul eder ve Ourem adını alır.
🔸Eşini fazlasıyla seven şövalye, bölgenin adını Ourem olarak değiştirir. Ourem, çok geçmeden ağır bir hastalığa yakalanır ve vefat eder. Bu duruma çok üzülen şövalye, bölgede Fatima isimli bir manastır inşa ederek vaktinin çoğunluğunu orada geçirir. Zamanla manastır ve çevresi Fatima ismiyle anılmaya başlar.
🔸Yüzyıllar boyunca geçimini küçükbaş hayvancılık ve ziraatla sağlayan sakin bir köy olan Fatima, ilk olarak 1568 yılında Ourem Ruhani Meclisi'ne bağlanarak belde statüsü kazanır. Dünyanın ilgisini üzerine çeken, bölgedeki ilk sıra dışı olay ise 18. yüzyılın ortalarında Ortiga mevkiinde dilsiz bir çoban kızın Meryem Ana'yı gördüğünü iddia etmesiyle kaydedilir ve buraya ilk küçük tapınak inşa edilir.
🔸Şehrin asıl küresel ününe kavuşması, 1917 yılında yaşanan olaylara dayanır. 13 Mayıs 1917 tarihinde Aljustrel köyünden olan üç çoban çocuk (Lucia dos Santos ile kuzenleri Francisco ve Jacinta Marto) koyunlarını otlatırken beyazlar içinde nurlu bir kadının kendilerine göründüğünü beyan ederler.
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🔸Görünümlerin altı ay boyunca her ayın 13'ünde tekrarlandığı iddiası, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı atmosferi içinde bölge halkı arasında hızla yayılır. Çocukların barış ve dua çağrılarını içeren mesajları, kısa sürede dönemin toplumsal hafızasında geniş bir karşılık bulur ve bölgeye yönelik ilk toplu ziyaret dalgalarını başlar.
🔸13 Ekim 1917 tarihindeki son olayda ise yaklaşık 70 bin kişilik bir kalabalık toplanır. Şiddetli yağmurun ardından güneşin sıra dışı hareketler sergilediği iddia edilen ve literatüre "Güneş Mucizesi" olarak geçen bu olay, Katolik Kilisesi'nin bölgeye olan ilgisini iyice artırır. 1930 yılında Leiria Piskoposu, çocukların tanıklıklarını Katolik inancı açısından "inanılmaya değer" ilan eder.
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🔸Çocuklardan Francisco 1919'da, Jacinta ise 1920'de dönemin küresel İspanyol gribi salgınında küçük yaşta vefat ederler. Hadisenin ana tanığı olan Lucia ise hayatını manastırda bir rahibe olarak sürdürür ve 2005 yılında 97 yaşında vefat eder. Vefat eden diğer iki çocuk 2017 yılında Papa Franciscus tarafından azizlik mertebesine yükseltilir.
🔸1918 yılında yerel halk tarafından kireç taşından inşa edilen küçük şapel, zamanla büyüyen devasa bir dini kompleksin çekirdeğini oluşturur. 1928'de yapımına başlanan ve 1953'te ibadete açılan Tesbihli Meryem Ana Bazilikası, 65 metrelik kulesi, devasa tunç tacı ve kristal haçıyla meydanın en hakim yapısı haline gelir.