Portekiz’in En Sıra Dışı Beldesi: Fatima Kasabası ve Gizemli Geçmişi

1 /10 Portekiz'in manevi başkenti Fatima















🔸Portekiz'in orta kesiminde, Cova da Iria yaylası üzerinde mütevazı bir yerleşim yeri olarak kurulan Fatima, günümüzde dünyanın en çok ziyaret edilen manevi merkezlerinden biri konumunda. Porto'nun yaklaşık 190 kilometre güneyinde, başkent Lizbon'un ise 130 kilometre kuzeyinde yer alan bu küçük şehir, coğrafi olarak Batı ve Tejo Vadisi bölgesinde konumlanır.

🔸Fatima isminin kökeni, Batı dünyasındaki birçok yer adından oldukça farklı ve dikkat çekici bir geçmişe sahip. Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) kızı Hazreti Fatıma'nın da sahip olduğu bu isim Arapçada sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki Portekiz'de küçük bir yerleşim yerine nasıl Fatima ismi verildi? Gelin, bu şehrin ilginç hikayesine birlikte göz atalım.

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