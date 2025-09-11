Resulullah'ın (SAV) dilinden konuşma ölçüleri

Allah Teala'nın en büyük nimetlerinden biri olan dil, en küçük ama en çok dikkat edilmesi gereken organdır. Çünkü imamın söylenişi ve isyanın izharı dil iledir. Konuşma organımız bizi kurtardığı gibi felaketimize de neden olabilir. Dilin zararlarından kişiyi helal konuşmalar ve edepli davranışları uzak tutar. Bu gibi sebeplerle Allah Resulü (SAV) Müslümanlara dil hususunda önemli nasihatler vermiştir.
1/20
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Susan (tehlikeden) kurtulmuştur."
Tirmizî, Kıyâme, 50; Ahmed, Müsned, 2/159; İbn Ebü'd-Dünyâ, Kitâbü's-Samt, 10
2/20
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Dilini muhafaza et, evin sana geniş olsun/ hâcet dışında evinden çıkma ve hatalarına ağla."
Tirmizî, Zühd, 61; Ahmed, Müsned, 4/148
3/20
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kulun kalbi doğru olmadıkça, imanı düzgün olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez."
Ahmed, Müsned, 3/198
4/20
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Gerçekten, âdemoğlunun hatalarının çoğu dilindedir."
Beyhakî, Şuabü'l-lmân, 2/91
5/20
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Dilini tut, sadece hayır söyle; çünkü sen ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin."