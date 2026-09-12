Mardin’de Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

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🔵 Karakteristik şehir yapısı ve özgün silüetiyle insanı çağlar ötesine taşıyan Mardin'in kuruluşu M.Ö. 4500'lere kadar uzanır. Güneydoğu'nun bu şiirsel kenti, Sümer, Hitit, Babil, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ait eserlerin sergilendiği açık hava müzesidir.

🔵 Mezopotamya Ovası'nın tarihi beşiğindeki bu kent, hoşgörüsüyle farklı kültür ve medeniyetlere daima kucak açmış ve muhtelif inanç toplulukları için bir merkez olmuştur.