Mardin’de Artuklu mührü: Kasımiye Medresesi

🔵 Mardin'i külliyeler, medreseler ve kütüphanelerle ilmek ilmek işleyen Artuklular, şehri adeta bir ilim yuvasına çevirir.

🔵 Kitap sayısı olarak zengin sayılabilecek kütüphaneler ve medreseler inşa ederek İslami ilimlerin yanı sıra tıp ve felsefe gibi alanlarda da gelişme gösterilmesini sağlar.

🔵 Artuklular günümüze Malabadi Köprüsü, Hatuniye Medresesi, Koçhisar Ulu Cami, Muzafferiye, Semanin, Şehidiye ve Hüsamiye Medreseleri, Necmettin Külliyesi ve Hasankeyf gibi güzide eserler miras bırakır.

Kasımiye Medresesi de Artuklulardan yadigar kalan bir yapıdır.