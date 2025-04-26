Endülüs kütüphaneleri

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🔹 İslam medeniyetin en güzel şubelerinden biri olan Endülüs, Batı'dan doğan bir güneşti. Avrupa'nın en kötü günlerinde kıtanın en batısında açan İslam güneşiydi.

🔹Asırlar boyunca İber Yarımadası'na hükmeden Müslümanlar, şehir düzeninden okullara, temizlikten giyime uzanan geniş bir yelpazede Batılılara ders vermişlerdi.

İber Yarımadası neresidir?

Avrupa kıtasının Akdeniz'e uzanan üç yarımadasından birisi olan İber'de Portekiz ve İspanya yer alır.

ENDÜLÜS AVRUPA'YI NASIL AYDINLATTI?