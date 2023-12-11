Endülüs'ün Avrupa'ya 10 hediyesi
Orta Çağ, Avrupa için bir karanlıklar diyarıyken Müslüman memleketlerinde aydınlık bir hava hakimdi. İslam'ın hüküm sürdüğü Endülüs, aynı kıtadaki ülkelerden medeniyet safhasında fersah fersah ilerdeydi. Pek çok faydalı meseleyi Avrupa'ya öğreten Endülüslü Müslümanlar, koca bir kıtayı medeni eylemler ile tanıştırmışlardı...
Giriş Tarihi: 11.12.2023
16:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
16:49
TIBBİ FAALİYETLER
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Orta Çağ Avrupasının en büyük problemlerinden birisi tıp alanına dairdi. Hastalar kıtada içine şeytan giren varlıklar olarak kabul edilir, kötü şartlar altında tedavi edilmeden infaza yollanırdı.
🔸 Aynı tarihlerde
Endülüs'te cerrahi operasyonlar yapılıyordu. Avrupalılar cerrahi aletleri, ilaçları ve tedavi yöntemlerini Müslümanlardan öğrenmişlerdi. Modern tıp olarak adlandırılan Avrupa tıbbı, Endülüslü Müslümanlardan alındı.
TARİHE YÖN VEREN MEDENİYET: ENDÜLÜS
MEDENİYETİN AK YÜZÜ
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Esasında kağıt Avrupa'ya Haçlı Seferleri'nden asırlar önce gelmişti. Müslümanların Endülüs'te kitaplar için ürettikleri kağıt, farklı yollarla kıtaya yayılmıştı.
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İngiltere'de kağıt ilk kez 1309 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Oysa sekizinci yüzyıldan itibaren Endülüs'te Xativa şehrinde üretiliyordu. Bu aynı zamanda Avrupa kıtasında üretilen ilk kağıttı.
Şatiba nedir?
Endülüs'e has kağıt ve parlak kağıt.
ENDÜLÜSLÜ MÜSLÜMANLARIN KASİDEDEN YANKILANAN YARDIM ÇAĞRISI
ZİRAAT FAALİYETLERİ
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En çok gözlenen değişimlerden biri de toprağa dairdi. Endülüslü Müslümanlar daha önce Avrupa'da görülmemiş olan tarım ve sulama teknikleri ile ürün çeşitliliklerini artırdı.
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Bu durum kıtadaki ziraat ürünlerinin artışını etkiledi. Ayrıca tohum ve saklama depolarını da Avrupa'ya öğreten Müslümanlar, pek çok meyve ve sebze ile kıtayı tanıştırdılar.
📍 Not:
Avrupalılar Müslümanların sürgününden sonra ilk sömürgecilik faaliyetlerine dek yeni meyve ve sebzeler keşfedemediler. Patates gibi hayati gıdalar Amerika'nın keşfiyle kıtaya getirildi.
İLERİ SEVİYE EĞİTİM
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Orta Çağ boyunca Avrupa'da eğitim sınıfsal bir meseleydi. Eğitim alabilmek üst sınıflara has, ekonomi temele dayanmaktaydı. İncil'i okumak sadece din adamlarına ait bir ayrıcalıktı.
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Endülüs'te açılan ilk yüksek eğitim kurumları Avrupa'nın farklı şehirlerinden gençleri buraya çekti. İyi derecede eğitim alanlar ileri tarihlerde Avrupa'nın ilk üniversitelerinin kurulmasına öncülük ettiler.
ENDÜLÜS GEZİ REHBERİ
İLK KONSERVATUAR
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Bağdat'tan halifenin özel daveti ile Endülüs'e gelen meşhur müzik nazariyatı alimi Ziryab, Kurtuba'da dünyanın ilk konservatuarını kurdu.
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Böylece Avrupa'nın modern müziği Endülüs'te şekillendi. Mozart ve Beethoven ile zirveye çıkan Batı müziğinin kökenleri Endülüs'teki bu konservatara dayanır.