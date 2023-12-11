Endülüs'ün Avrupa'ya 10 hediyesi

ZİRAAT FAALİYETLERİ

🔸 En çok gözlenen değişimlerden biri de toprağa dairdi. Endülüslü Müslümanlar daha önce Avrupa'da görülmemiş olan tarım ve sulama teknikleri ile ürün çeşitliliklerini artırdı.

🔸 Bu durum kıtadaki ziraat ürünlerinin artışını etkiledi. Ayrıca tohum ve saklama depolarını da Avrupa'ya öğreten Müslümanlar, pek çok meyve ve sebze ile kıtayı tanıştırdılar.

📍 Not:

Avrupalılar Müslümanların sürgününden sonra ilk sömürgecilik faaliyetlerine dek yeni meyve ve sebzeler keşfedemediler. Patates gibi hayati gıdalar Amerika'nın keşfiyle kıtaya getirildi.