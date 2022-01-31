Endülüslü Müslümanların kasideden yankılanan yardım çağrısı

◾ Müslüman Arap orduları 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'ya ayak bastığında orada Vizigotlar vardı. Yaklaşık 5 bin kişilik ordusu, İber Yarımadası'nın içlerine kadar ilerledi.

◾ Bu süreçte oradaki halk, feodal beylerin ve kilisenin baskısı altında köleleştirilmişti. Müslümanlar, buradaki köylüleri hürriyete kavuşturunca insanlar hızlı bir şekilde İslam'ı seçmeye başladı. Böylece İslamiyet İspanya'da çok hızlı bir şekilde yayıldı ve ortaya Endülüs medeniyeti çıktı.

➡ Endülüs, tarihin seyrini değiştiren bir devletti. Avrupa'nın ortasına İslam'ın mührünü vurmuş, eğitim, mimari, sanat gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle yüksek ve parlak ilim merkezi haline gelmişti.

➡ Avrupa'nın "karanlık çağı" yaşadığı dönemde ilim Endülüs'ten yayılmaya başlamış, Müslüman âlimlerin keşifleri pek çok alanda öncü olmuştu.

Müslüman bilimini Avrupa'ya aktaran köprü: Endülüs