Yıldırım Bayezid düşmanın ortasındaki askerlerini nasıl ziyaret etti?

🔸 Üstelik bu yıllarda Türklere karşı oluşturulacak yeni bir Haçlı birliğinin ateşli taraftarlarından dolayı Fransa, hâkimiyetindeki Cenevizlileri bu konuda baskı altında tutuyordu. Macar Kralı Sigismund, Osmanlıların Tuna boylarına kadar ilerlemesi ve Macaristan'ı tehdit eder bir hale gelmeleri üzerine Haçlı Seferi fikrine dört elle sarıldı.

🔸 Kralın Avrupa'nın dört bir tarafına gönderdiği Haçlı Sefer daveti, Bizans İmparatoru'nun gayretleri ve papanın vaazları ile yayınladığı beyannameler, Batı Avrupa'daki Hristiyanları ilk defa Osmanlılara karşı harekete geçirdi. Başta Fransa olmak üzere, Orta Avrupa ve hatta İngiltere'deki birçok şövalye ve asil, Osmanlılara karşı oluşturulacak ittifaka katıldılar.