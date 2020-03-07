Yıldırım Bayezid’in Avrupa’yı korkutan İstanbul kuşatmaları

📌 Tahta oturduğu günden itibaren, ceddinin adım adım kurduğu devleti bir imparatorluk haline getirmeyi gaye edinen I. Bayezid, İstanbul'u yalnızca kendisi gibi kudretli hükümdarlara layık bir inci olarak gördü.

Bu dönemde, Bizans üzerinde Osmanlı baskısı, son derece ağırlaştı. Artık İstanbul'da imparatorluk tacına her kim talip olursa olsun Osmanlı sultanın arzu etmediği sürece bu göz kamaştıran emaneti başında fazla taşıyamayacağını biliyordu.

OSMANLI'YA MİRAS KALAN 7 BİZANS SARAYI