Yıldırım Bayezid’in Avrupa’yı korkutan İstanbul kuşatmaları
Osmanlı tarihinin ilk İstanbul kuşatması, Sultan I. Bayezid döneminde meydana geldi. Hayatı savaş ve mücadelelerle geçen Yıldırım Bayezid, İstanbul'u dört kez kuşatma altına aldı. İstanbul'un fethedilmesinin an meselesi olduğu sırada yaşanan bir olay, fethin elli yıl gecikmesine neden oldu. Peki, Yıldırım Bayezid kuşatmayı neden kaldırdı?
Giriş Tarihi: 07.03.2020
15:21
Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
10:24
BİZANS İMPARATORLARI OSMANLI’YA TÂBİ OLDU
📌 14. asrın başlarında, Bizans sınırlarında tarih sahnesine çıkan ve özellikle bu devlete karşı yürüttükleri aktif gaza siyasetiyle Anadolu'da şöhretlerini arttıran Osmanlılar, Orhan Gazi devrinden itibaren
Bizans iç politikasının ana belirleyici unsurlarından birisi haline gelmişlerdi.
Bir zamanlar Doğu'yu ve Batı'yı elinde tutan Bizans imparatorları
I. Murad'a tabi oldu ve hükümdarların Anadolu seferlerinde Osmanlı ordusunda yer aldılar.
MÜSLÜMANLAR BİZANS ORDUSUNU NASIL BOZGUNA UĞRATTI?
BİZANS’I KİMİN YÖNETECEĞİNE OSMANLI KARAR VERİYORDU
📌 Tahta oturduğu günden itibaren, ceddinin adım adım kurduğu devleti bir imparatorluk haline getirmeyi gaye edinen
I. Bayezid, İstanbul'u yalnızca kendisi gibi kudretli hükümdarlara layık bir inci olarak gördü.
Bu dönemde, Bizans üzerinde Osmanlı baskısı, son derece ağırlaştı. Artık İstanbul'da imparatorluk tacına her kim talip olursa olsun Osmanlı sultanın arzu etmediği sürece bu göz kamaştıran emaneti başında fazla taşıyamayacağını biliyordu.
OSMANLI'YA MİRAS KALAN 7 BİZANS SARAYI
📌 Osmanlı sultanı için
önemli olan Bizans'ı kimin yöneteceği değil, tahtına oturan kişinin kendi emirlerine mutlak suretle itaat etmesiydi. Yıldırım, ilk olarak 1390'da kardeşi Savcı ile birlikte isyan eden Andronikos'un oğlu VII. Ionnes'in tahta geçmesini sağladı.
Midilli'ye kaçan Manuel, iki başarısız darbe girişiminden sonra 17 Eylül 1390'da İstanbul'a girip rakibini kaçırdı ve babası V. Ionnes'i tekrar tahta çıkardı.
OSMANLI PADİŞAHLARININ TARİHE KAZINMIŞ SÖZLERİ
📌 Yıldırım Bayezid, Manuel'in yıllık haraç vermeyi ve belli miktardaki askerlerle seferlerde sultanın hizmetinde bulunmayı kabul etmesi üzerine taht değişikliğini onayladı.
Sultanın, Anadolu'daki seferde bulunmasından istifadeyle,
İstanbul'u yaklaşan tehlikeden korumak için yeni bir kale yaptıran ve şehir surlarını tamir ettiren V. Ionnes, Yıldırım Bayezid'in tehditleri karşısında, bütün yaptıklarını kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.
OSMANLI PADİŞAHLARININ LAKAPLARI
YILDIRIM BAYEZİD’İN BİZANS İMPARATORUNA VERDİĞİ BUYRUKLAR
📌 Kısa bir süre sonra İmparator Ionnes'in ölmesi üzerine hala sultanın hizmetinde bulunan Manuel, Bursa'dan kaçarak babasının tahtına oturdu.
OSMANLI'NIN HİMAYESİNDE RAHAT BİR YAŞAM SÜREN MANUEL'İN İHANET MEKTUPLARI
Bu davranışa sinirlenen Yıldırım Bayezid, yeni imparatordan eski tabiiyet şartlarını yerine getirmesini, ayrıca şehirde bir Müslüman mahallesi kurulmasını, cami inşasını ve şer'i bir mahkeme tesis etmesini istedi.