12 soruda Yıldırım Bayezid'in hayatı

Sultanın daha şehzadeliği döneminden itibaren katıldığı savaşlarda gösterdiği cesaret ve süratli hareketlerinden dolayı kendisine verilen bu lakabın ne zaman, hangi vaka sebebiyle kullanılmaya başlandığı konusunda farklı rivayetler vardır.

Bu konuda en eski ve en kuvvetli rivayet ise I. Murad'ın Karamanoğulları üzerine düzenlediği Bayezid'in şehzade iken katıldığı sefer ile ilgilidir. Gösterdiği kahramanlık ve gayretlerle Osmanlı'nın muharebe alanından galip ayrılmasını sağladığı ve bu nedenle "Yıldırım" unvanı verildiği söylenir.