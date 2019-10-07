Endülüs gezi rehberi
İspanya'da İslam hakimiyetindeki bölgenin adı olan Endülüs'te Müslümanlar, yüzlerce yıldır hakimiyet kurdular. Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa ettiler. İşte tarihin soluk aldığı Endülüs'e seyahat etmek isteyenler için gezi rehberi...
Giriş Tarihi: 07.10.2019
16:21
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
16:51
İspanya'da İslam hakimiyetindeki bölgenin adı olan Endülüs'te Müslümanların hâkimiyeti 781 yıl devam etti. Avrupa'nın en önemli kültür merkezi olan bu yerde Müslüman hükümdarlar, birbirinden ihtişamlı yapılar inşa ettiler. Öyle ki buradaki pek çok ilim fikir ve icat Avrupalı gezginler ile ticaret adamlarının aracılığı ile tanınmış ve Rönesans'ın ortaya çıkmasına temel olmuştu.
8. yüzyıldan sonra, Hristiyan İspanyolların kontrolüne giren Endülüs, günümüzde İspanya Krallığına ait 17 özerk yönetim bölgesinden biridir.
Haftanın her günü Malaga'ya direkt uçuş bulunuyor. Ortalama 4 saat süren bu yolculukta uçak bileti fiyatları yoğunluğa göre değişiyor.
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Otobüs: Şehirler arasında otobüsle seyahat etmek isteyenler seyahat gününde veya bir gün öncesinde de bilet bulabilmesi mümkün olsa da önceden rezervasyon yapabiliyor.
Şehirler arasında otobüsle seyahat etmek isterseniz önceden rezervasyon yapabileceğiniz gibi, seyahat gününde veya bir gün öncesinde de bilet bulmanız mümkün.
10 – 20 Euro arasında değişen otobüs bilet fiyatları otobüs firmasına, seyahat ettiğiniz şehirler arasındaki mesafeye ve yoğunluğa göre değişiyor.
Tren: Otobüse göre daha hızlı olan trenle seyahat etmek son derece konforlu ve kolay. Bilet fiyatları yoğunluğa göre 20 ile 40 Euro arasında değişiyor.
Tüm şehirlerde turistik yerler birbirine yakın konumda olduğu için taksiyi tercih edebilirsiniz. Birkaç defa taksiye binmeniz en fazla 20-30 Euro'ya mal olur.
ENDÜLÜS GEZİSİ İÇİN FAYDALI BİLGİLER
Schengen Bölgesi'ne dâhil olması sebebiyle Endülüs'ü ziyaret edebilmek için Schengen vizesine sahip olmak gereklidir.
Bölgede Avrupa Birliği para birimi Euro geçerlidir.
Madrid Büyükelçiliği
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ENDÜLÜS’TE GÖRÜLECEK YERLER LİSTESİ
Granada
Sevilla Cortoba Malaga
İspanya'nın en turistik şehirlerinden biri olan Granada 'da gezilecek yerlerin en başında El Hamra Sarayı gelir. Bu saray İslam mimarisinin incisi olarak görülür. Bu şehirde görülmesi gereken birçok yapı, bahçe ve yaşam alanı bulunur.
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