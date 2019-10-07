Endülüs gezi rehberi

Haftanın her günü Malaga'ya direkt uçuş bulunuyor. Ortalama 4 saat süren bu yolculukta uçak bileti fiyatları yoğunluğa göre değişiyor.

Malaga uçak biletlerini öğrenmek için tıklayın...

Otobüs: Şehirler arasında otobüsle seyahat etmek isteyenler seyahat gününde veya bir gün öncesinde de bilet bulabilmesi mümkün olsa da önceden rezervasyon yapabiliyor.

Şehirler arasında otobüsle seyahat etmek isterseniz önceden rezervasyon yapabileceğiniz gibi, seyahat gününde veya bir gün öncesinde de bilet bulmanız mümkün.

10 – 20 Euro arasında değişen otobüs bilet fiyatları otobüs firmasına, seyahat ettiğiniz şehirler arasındaki mesafeye ve yoğunluğa göre değişiyor.

Tren: Otobüse göre daha hızlı olan trenle seyahat etmek son derece konforlu ve kolay. Bilet fiyatları yoğunluğa göre 20 ile 40 Euro arasında değişiyor.

Tüm şehirlerde turistik yerler birbirine yakın konumda olduğu için taksiyi tercih edebilirsiniz. Birkaç defa taksiye binmeniz en fazla 20-30 Euro'ya mal olur.