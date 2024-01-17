Endülüs Avrupa'yı nasıl aydınlattı?

💠 Avrupa'da kilise ve halk arasında bir savaşa sahne olan, insanların en ufak hastalıklardan öldüğü, güvenliğin olmadığı, temel insani hakların henüz tanımlanmadığı bir dönemde Endülüs zirveyi yaşıyordu.

💠 Bilim ve teknikte son derece ileri bir noktaya ulaşan Endülüslüler sayesinde yüz yıllar sonra Avrupa kıtası, "muasır medeniyet" kıstaslarını yakalayabilmişti.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs