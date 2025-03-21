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Portekiz'in huzur dolu kasabası: Sintra

Yayınlanma Tarihi: Mart 21, 2025 11:51 Güncelleme Tarihi: Mart 21, 2025 12:04

İber Yarımadası'nın gözdesi Portekiz, bünyesinde barındırdığı güzel yerleşimlerle biliniyor. Tepelerin ve yeşilliklerin diyarı olan Sintra kasabası, Portekizlilerin en çok ziyaret ettiği lokasyonlar arasında.

Portekiz’in huzur dolu kasabası: Sintra

Portekiz'in masalsı kasabalarından Sintra, yemyeşil ormanlar ve engebeli tepelerin ortasında yer alan zengin sarayları, gösterişli villaları ve tarihi alanlarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Portekiz soylularının serin iklimi sebebiyle yazlık konutlarını inşa ettiği kasaba, çeşitli mimari tarzların bir arada bulunduğu yapıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.


◾ Başlangıçta manastır olarak inşa edilen, Portekiz Kralı 2. Ferdinand'ın girişimiyle yazlık saray olarak yenilenen Pena Ulusal Sarayı, canlı renklerde duvarlarıyla masal sarayı olarak biliniyor.


◾ Bünyesinde göller, çeşmeler, mağaralar, şapeller ve heykellerin yer aldığı saray ve çevresi, kasabanın önemli sembolleri arasında yer alıyor.

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Portekiz İber Yarımadası Sintra Pena Ulusal Sarayı Unesco Dünya Mirası listesi

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