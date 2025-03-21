Portekiz’in huzur dolu kasabası: Sintra

◾ Portekiz'in masalsı kasabalarından Sintra, yemyeşil ormanlar ve engebeli tepelerin ortasında yer alan zengin sarayları, gösterişli villaları ve tarihi alanlarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

◾ UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Portekiz soylularının serin iklimi sebebiyle yazlık konutlarını inşa ettiği kasaba, çeşitli mimari tarzların bir arada bulunduğu yapıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.





◾ Başlangıçta manastır olarak inşa edilen, Portekiz Kralı 2. Ferdinand'ın girişimiyle yazlık saray olarak yenilenen Pena Ulusal Sarayı, canlı renklerde duvarlarıyla masal sarayı olarak biliniyor.





◾ Bünyesinde göller, çeşmeler, mağaralar, şapeller ve heykellerin yer aldığı saray ve çevresi, kasabanın önemli sembolleri arasında yer alıyor.

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