Bir şikayet dili: Memnuniyetsizlik

🔶 Vav Tv'de yayınlanan "Kendini Bulmak" programının bu haftaki konuğu Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar'dı. Programda bu hafta "kişilik özellikleri bağlamında memnuyetsizlik" konusu işlendi ve memnuniyetsizliğe dair merak edilen sorular yanıtlandı.

Uzman psikolog Ayşenur Bayraktar insanlar neden sürekli şikayet ettiğini şöyle açıkladı:

"Öyle ki biz bağlanma stilleri ve sosyal öğrenme dediğimiz kısımla davranışlarımızı ve dünyaya nasıl bakacağımızı şekillendiriyoruz. Genel de böyle insanların anne ve babalarının çok sık şikayet dilini kullandıkları görülür. Böyle bir ortamda yetişip dış dünya ile ilgili benim kontrolüm yok. 'Hiçbir şey yolunda gitmiyor.' 'Zaten ben hiçbir şeyi kontrol edemem, hayatımda.' 'Kurbanım, mağdurum.' Bu kişilerin kendisine zararı vardır, artı çocuğuna da zararı vardır. Bazı anne ve babalarda çocuğu da memnuniyetsiz hissettirerek öyle bir yaşamı içselleştirmesine de sevk edebilir. Örneğin; Çocuk bir başarı elde etti. Anne baba memnuniyetsiz ya o çocuğu da düşürebiliyor. "Aaa yüz alamadım ki sınavdan…" Ya da kızcağız güzel giyinmiş; saçını yapmış dolaşıyor, ortalıkta. Kendini beğeniyor, falan. İşte çorabını çek, eteğinin kenarı şöyle. Aslında duymak istediği iki çift güzel laf değil mi? Ne güzel olmuşsun… Ne tatlı olmuşsun… Bazı insanlar kusura odaklıdır. Orada %1'lik eleştirilecek bir şey varsa onu oradan çeker."