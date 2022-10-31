Hem sosyal hem içe kapanık kişilik: Ambivert
Bazı zamanlarda sosyalleşmek iyi gelirken bazen de kimseyi görmek istemiyor musunuz? O zaman siz, ambivert yani hem içe hem dışa dönük kişiliğe sahip olabilirsiniz. Psikologlar bu karakter özelliklerinin keskin çizgilerle ayrılmadığını ve her ikisine de sahip birçok insanın bulunduğunu söylemektedir. Peki, ambivertlerin en belirgin özellikleri neler, iş hayatlarında başarılı olurlar mı?
Giriş Tarihi: 31.10.2022
14:16
Güncelleme Tarihi: 31.10.2022
19:33
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"Ambivert" kelimesi içe dönük ve dışa dönük kelimeler "introvert" ve "extrovert" üzerinden türetilmiştir. Latince kökenli olan "ambi" her ikisi birden anlamına gelmektedir.
🔎 İçe ve dışa dönüklük gibi karakter özellikleri,
1920'de ortaya atılır. Bu iki davranış biçimi arasında sınırların keskin olmadığı belirtilir.
Bundan dolayı da her iki uç arasında konumlanabilecek kişilik özelliği, ambivert olarak tanımlanır.
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Ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, içe ve dışa dönüklülüğün birbirinden tamamen ayrı iki kavram olmadığı bilinmektedir. Bu iki karakter özelliği iki ayrı nokta değil, bir sayı doğrusu gibi birbirine bağlıdır.
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Psikolojik testlerle kişinin hangi tarafa daha yatkın olduğunu bulmak mümkün.
"Risk alır mısınız?", "yalnız başınıza çalışmayı mı tercih edersiniz?" gibi sorulara "belki, bazen" gibi arada yanıtlar vermek ya da soruların bir kısmına hayır bir kısmına evet demek, tam da içe ve dışa dönük karakter özelliklerinin ortasında yer aldığınıza işaret eder.
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Ambivert kişiler, karşılaştıkları her duruma rahat uyum sağlayabilirler.
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Ambivert olduğunuzu gösterebilecek özellikler şunlardır:
◾ Adaptasyon yeteneğine sahip olmak
◾ İnsanlara karşı hem güven hem de şüphe duymak ◾ Yalnız ya da ekip içinde çalışabilmek ◾ Risk alabilmek ◾ Ne zaman konuşması ve ne zaman susması gerektiğini bilmek
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Dışa dönük insanların, çeşitli yanlış yönlendirmelerden dolayı daha başarılı olduğu düşünülse de yapılan araştırmalar durumun tam tersi olduğunu gösterir.
Çeşitli meslek gruplarında çalışanların dışa dönük kişiler arasından seçilmesi, özellikle de iletişim gerektiren işlerde bu karakter özelliğine sahip insanların ön plana çıkması bir gerçek. Ancak dışa dönük insanlar, her zaman içe dönük veya ambivert insanlardan daha başarılı olmaz.
İnsan psikolojisi hakkında ilginç bilgiler
🔎 Satış temsilciliği gibi iletişim üzerine kurulu mesleklerde dışa dönük kişilerin çok daha başarılı olacağı ön yargısı üzerine yapılan araştırmada dışa ve içe dönük satış elemanlarının aynı miktar satış yaptığı gözlemlenmiştir. Ambivertlerin ise bu ikisinden daha başarılı olduğu saptanmıştır.
Araştırmayı yapan psikoloji profesörü Dr. Adam Grant'a göre bu durum, ambivert kişilerin esnekliğinden kaynaklanır.
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