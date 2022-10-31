Hem sosyal hem içe kapanık kişilik: Ambivert

🔎"Ambivert" kelimesi içe dönük ve dışa dönük kelimeler "introvert" ve "extrovert" üzerinden türetilmiştir. Latince kökenli olan "ambi" her ikisi birden anlamına gelmektedir.

🔎 İçe ve dışa dönüklük gibi karakter özellikleri, 1920'de ortaya atılır. Bu iki davranış biçimi arasında sınırların keskin olmadığı belirtilir.

Bundan dolayı da her iki uç arasında konumlanabilecek kişilik özelliği, ambivert olarak tanımlanır.

🔎 Ortaya çıkışı nasıl olursa olsun, içe ve dışa dönüklülüğün birbirinden tamamen ayrı iki kavram olmadığı bilinmektedir. Bu iki karakter özelliği iki ayrı nokta değil, bir sayı doğrusu gibi birbirine bağlıdır.

Psikoloji ile zihin hakkında bilinmeyenler