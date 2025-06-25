Hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!"

(Ebû Dâvûd, Salât 148)

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF