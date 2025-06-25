Hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri
İnanç sahibi her kimse hayatını Allah Teala'nın ayetleri ve Allah Resulü'nün (SAV) hadis-i şerfilerine uygun yaşama gayreti içinde bulunur. Müminler için güzel hayat rehberi olan Hz. Peygamber (SAV) yaşantısı boyunca büyük bir zarafet göstererek Müslümanlara örneklik yapmıştır. Her biri büyük bir bilinçten süzülen hadis-i şerifler Müslümanların nasıl yaşamaları, nasıl duruş göstermeleri gerektiğini izah eder. İşte, hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri...
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Dinin başı İslam (teslimiyet), direği ise namazdır."
(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)
HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ: İMAM BUHARİ
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Bizi aldatan, bizden değildir."
(Müslim, Îmân, 164)
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Akraba ilişkisini kesen, cennete giremez."
(Buharı, Edeb, 11)
HAYIRLI İŞLERE KOŞMAYA DAİR AYET VE HADİSLER
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!"
(Ebû Dâvûd, Salât 148)
İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF
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Resulullah (SAV) buyurdu:
"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."
(Müslim, Zikir 50)
HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF