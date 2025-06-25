Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri

Hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri

Yayınlanma Tarihi: 25.06.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 12:02

İnanç sahibi her kimse hayatını Allah Teala'nın ayetleri ve Allah Resulü'nün (SAV) hadis-i şerfilerine uygun yaşama gayreti içinde bulunur. Müminler için güzel hayat rehberi olan Hz. Peygamber (SAV) yaşantısı boyunca büyük bir zarafet göstererek Müslümanlara örneklik yapmıştır. Her biri büyük bir bilinçten süzülen hadis-i şerifler Müslümanların nasıl yaşamaları, nasıl duruş göstermeleri gerektiğini izah eder. İşte, hadisler ile Resulullah'ın (SAV) yaşam ölçüleri...

1/20

📜

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Dinin başı İslam (teslimiyet), direği ise namazdır."

(Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

HADİS İLMİNİN TARTIŞMASIZ OTORİTESİ: İMAM BUHARİ

2/20

📜

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Bizi aldatan, bizden değildir."

(Müslim, Îmân, 164)

EDEP İLE İLGİLİ 20 HADİS

3/20

📜

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Akraba ilişkisini kesen, cennete giremez."

(Buharı, Edeb, 11)

HAYIRLI İŞLERE KOŞMAYA DAİR AYET VE HADİSLER

4/20

📜

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!"

(Ebû Dâvûd, Salât 148)

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF

5/20

📜

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."

(Müslim, Zikir 50)

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İstanbul’un ilk vakıf kütüphanesi

İstanbul'un ilk vakıf kütüphanesi

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 12. Bölüm

Ekrem Demirli Dersleri - Fütuhat-ı Mekkiyye Okumaları - 12. Bölüm

İslam tarihinde önemli bir mekan: Fedek

İslam tarihinde önemli bir mekan: Fedek

Mimar Sinan’ın unutulmuş bir eseri: Kılıç Ali Paşa Medresesi

Mimar Sinan'ın unutulmuş bir eseri: Kılıç Ali Paşa Medresesi

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

Küresel ısınma kene, yılan ve akrep gibi canlıların yayılımını artırıyor

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

İran-İsrail saflaşmasında nerede durmalı?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?

Mustafa Özcan anlattı: İran - İsrail gerilimi nereye gidiyor?