Hayırlı işlere koşmaya dair ayet ve hadisler
Huzurlu bir toplum, birbirini seven ve hayırlı işlere koşan, hayırda birbiri ile yarışan insanlardan meydana gelir. Allahü Teala, "Ey müminler! Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir" buyurmuş; Peygamber Efendimiz pek çok hadis-i şerifinde hayırlı işlerde acele edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Hayırlı işlere koşmaya dair ayet ve hadisleri derledik.
Giriş Tarihi: 01.12.2020
09:59
Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın!..
Bakara, 148
Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.
Âl-i İmrân, 133
Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir:
İyi işler yapmakta acele edin; yakında karanlık geceler gibi birtakım fitneler meydana gelecek. O vakit insan, mümin olarak sabaha çıkacak, kâfir olarak geceleyecek; mümin olarak geceleyip, kâfir olarak sabaha çıkacaktır; dünya malı karşılığında dinini satacaktır.
Müslim, Îmân, 186
Ebû Sirve'a Ukbe b. Hâris (ra) anlatıyor:
Medine'de Peygamber'in arkasında ikindi namazını kıldım. Selâm verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar, Peygamber'in acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım, (Allah'a yönelmekten) beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
Buhârî, Ezân, 158
Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler
Buhârî'nin diğer bir rivayeti de şöyledir:
Sadaka malından evde bir miktar altın, gümüş kalmıştı, onların bir gece daha evde kalmasına gönlüm razı olmadı.
Buhârî, Zekât, 20