Hayırlı işlere koşmaya dair ayet ve hadisler

Ebû Sirve'a Ukbe b. Hâris (ra) anlatıyor:

Medine'de Peygamber'in arkasında ikindi namazını kıldım. Selâm verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar, Peygamber'in acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım, (Allah'a yönelmekten) beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.

Buhârî, Ezân, 158

Ümitvar olmak ile ilgili ayet ve hadisler